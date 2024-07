Entente de principe chez Kruger à Crabtree

Après plus de 10 mois de négociation et un peu plus d’un mois de grève, une entente de principe est survenue entre les parties en fin de journée le 2 juillet.

La partie syndicale rencontre les délégués du conseil syndical demain 3 juillet. L’assemblée générale où l’entente sera présentée et soumise au vote des membres du STTPPC aura, quant à elle, lieu le jeudi 4 juillet en matinée.

Les parties ont convenu de ne pas dévoiler publiquement les paramètres de cette entente avant que les membres du STTPPC-CSN (Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier de Crabtree — CSN) n’aient pu en prendre connaissance et se prononcer sur son contenu.