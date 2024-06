Une hausse marquée de la demande des services d’aide technique de la SADC

Les entrepreneurs des MRC de D’Autray et de Joliette sont plus nombreux à être accompagnés par la SADC de D’Autray-Joliette ; c’est le constat qu’en a fait la corporation lors de son assemblée générale annuelle 2023-2024 qui s’est tenue à Berthierville le 5 juin.

En effet, le nombre d’entreprises bénéficiant des services d’aide technique de la SADC de D’Autray-Joliette a presque doublé, passant de 27 entreprises en 2022-2023 à 52 entreprises en 2024-2025. La situation économique caractérisée par l’inflation et par des taux d’intérêt élevés a poussé les gens d’affaires à revoir leur modèle d’affaires ou à se réorienter.

« Cela démontre non seulement que la SADC répond aux besoins des entreprises de sa collectivité, mais elle réussit à s’adapter aux différents changements socio-économiques. Que ce soit en matière de services-conseils ou de financement, la corporation joue un rôle primordial à la vitalité économique de la région », soutient Jocelyn de Grandpré, directeur général de la SADC de D’Autray-Joliette.

Bilan du FARR

L’exercice financier 2023-2024 marque également la fin du Fonds d’aide et de relance régionale (FAAR). Spécifiquement dans le cadre de ce programme, ce sont 2 038 937 $ qui ont été injectés en soutien aux entreprises des MRC de D’Autray et de Joliette. Cette aide financière, combinée à l’accompagnement des professionnels de la SADC de D’Autray-Joliette, a permis à 94% de ces entreprises bénéficiaires à demeurer en activité. Lancé en 2020, le FARR avait pour objectif d’aider les entreprises à surmonter les effets liés à la pandémie.

« Le travail de l’équipe et des administrateurs bénévoles de la corporation a contribué à la force collective pour supporter notre économie. Je leur en suis grandement reconnaissant! Je tiens également à remercier notre partenaire financier principal, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) », a mentionné Richard Desjardins, président de la SADC de D’Autray-Joliette.

La SADC se rapproche de sa clientèle

Cette assemblée concordait également avec l’inauguration des nouveaux locaux de la SADC. En mars dernier, la corporation a emménagé son siège social au 471 avenue Gilles-Villeneuve à Berthierville.

Toujours au cours de l’exercice 2023-2024, la SADC de D’Autray-Joliette s’est positionnée en matière de repreneuriat en offrant des services dédiés aux cédants et aux repreneurs d’entreprise. Elle a également développé un partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ce qui a permis la réalisation d’un dîner-conférence avec monsieur Marc Duhamel, Ph.D en sciences économiques et directeur scientifique à l’Observatoire du repreneuriat et de transfert d’entreprise du Québec (ORTEQ).

Sur le plan touristique, les travaux du Comité de gestion du développement touristique, avec la collaboration de plusieurs partenaires du milieu, ont permis le déploiement de projets structurants qui auront un apport considérable à l’économie de la région.

La version intégrale du rapport annuel 2023-2024 de la SADC de D’Autray-Joliette est disponible sur MaSADC.ca/documentation-et-outils/rapports-annuels.