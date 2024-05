Une huitième année pour le Souper tournant des gens d'affaires

La communauté entrepreneuriale de la MRC de Matawinie s’est réunie, le 22 mai au Club de Golf de Rawdon, à l’occasion de la 8e édition du Souper tournant des gens d’affaires.

Présenté par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie, l’événement fut un véritable succès alimenté par des échanges dynamiques, un conférencier tout feu tout flamme et des entrepreneurs de cœur pleinement investis. Ce sont plus de 70 personnes, constituées d’entrepreneurs et d’organisations, qui se sont réunies pour l’occasion et qui ont pris part à l’événement de réseautage pour développer activement leur réseau d’affaires.

Cette occasion a permis de réunir des entrepreneurs d’expériences à de toutes nouvelles entreprises, et de réunir des gens des quatre coins de notre vaste territoire. Le souper tournant des gens d’affaires se veut être un lieu de rencontre, d’échanges et de maillage pour soutenir le développement économique de notre territoire et surtout son dynamisme.

Par ailleurs, la pétillante conférence de Monsieur Nicolas Duvernois « L’art de rêver et de se réinventer » a été vivement appréciée de tous. Président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs, le plus important producteur indépendant de spiritueux au Canada et également Dragon dans la populaire émission « Dans l’œil du Dragon » sur les ondes de Radio-Canada, Nicolas Duvernois a partagé des anecdotes croustillantes et humaines sur son parcours oh combien atypique, martelant qu’il ne faut jamais au grand jamais se définir par un seul élément. « Ne jamais se restreindre et ne jamais déterminer qui nous sommes par des résultats, qu’ils soient scolaires ou de tout autre nature. Les limites n’existent pas, et il faut oser! »