Le Monarque célèbre l'engagement environnemental

Le rideau s'est levé sur une soirée exceptionnelle au Théâtre Alphonse-Desjardins, alors que les finalistes du Monarque, le gala lanaudois de l’action climatique se sont réunis pour célébrer l'innovation, le leadership et l'engagement en faveur de la protection environnement.

C’est devant plus d’une centaine d’invités que les grands lauréats ont été dévoilés, marquant une fois de plus une étape significative dans la reconnaissance des initiatives qui façonnent l’avenir de notre région.

Au cœur de cette célébration, l'importance de faire briller les projets environnementaux, quelle que soit leur envergure. « Il est essentiel de souligner l'importance de faire rayonner ces projets environnementaux, car ils représentent des exemples concrets de ce qui peut être accompli lorsque nous nous engageons collectivement à protéger notre territoire, a déclaré Kassandra Martel, directrice générale du CRE Lanaudière. Chaque projet contribue à un changement positif et inspire les autres à s'engager pour la cause environnementale ».

À travers un cocktail dînatoire ludique, les invités ont eu l'occasion de vivre une expérience immersive et de se laisser inspirer par de nombreux projets environnementaux présentés. Un événement mémorable à la hauteur des actions louables mises en avant.

Douze initiatives récompensées par le CRE Lanaudière

Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CRE Lanaudière) a remis un total de 12 reconnaissances lors de cet événement. Ces reconnaissances comprenaient 10 prix Monarque, récompensant un lauréat par catégorie, ainsi qu'un prix coup de cœur décerné à la suite d'un vote comprenant à la fois le public et les invités présents lors de la soirée.

De plus, un Monarque honorifique a été décerné à la Table des préfets, pour souligner l'engagement environnemental de la région avec la Déclaration lanaudoise pour l’environnement 2023.

Les lauréats du Monarque incarnent l'esprit d'innovation, de détermination et d'action nécessaire pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Leur succès inspire et motive chacun de nous à faire notre part pour protéger notre planète et assurer un avenir durable pour tous.

1. Agriculture durable et de proximité

• Le jardin de chez nous Municipalité de Saint-Cuthbert

2.Territoire résilient

• Micro-forêt au parc Jean-Claude Crevier Ville de Repentigny

3. Mobilité durable

• Le transport collectif et le transport adapté, un service à l’écoute de ses citoyens! MRC de Montcalm

4. Gestion des matières résiduelles

• Comité BAD (Bonnes Actions Devolutions) Devolutions

5. Efficacité énergétique

• Collaboration inclusive pour le développement d’une minicentrale hydroélectrique Énergie Matawak

6. Conservation des milieux naturels

• Corridor Nature de la Noire Loisir et Sport Lanaudière en partenariat avec la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière

7. Éducation relative à l’environnement

• La brigade verte Mylène Corfield

8. Engagement écologique et pratiques écoresponsables

• Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé Mouvement environnement Sainte-Marie-Salomé

9. Tourisme durable

• Bonjour Nature Lanaudière Bonjour Nature

10. Synergie climatique

• Mobilisation lanaudoise autour de la valorisation des drêches de microbrasserie

11. Prix “Coup de cœur”

• Fini le gaspillage Résidence Marie-Rose

12. Le Monarque honorifique 2024

• Déclaration lanaudoise pour l'environnement 2023 Table des préfets de Lanaudière