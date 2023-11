Une partie du projet d'usine de batteries Northvolt sera soumise au BAPE

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, évoque des hausses de tarifs d'électricité pour les entreprises. Il réagissait jeudi au Plan 2035 d'Hydro-Québec, qui investira entre 155 et 185 milliards $ dans les prochaines années pour augmenter sa production et assurer la fiabilité de ses infrastructures, ...