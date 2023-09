Les salaires devraient augmenter de 3,7 % en 2024, selon les employeurs

Les salaires devraient croître de 3,7 % en 2024 au Québec, selon les prévisions des employeurs, tous secteurs confondus.

Les travailleurs des secteurs qui devraient profiter le plus de la hausse sont ceux des services professionnels et techniques, a indiqué l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, qui a présenté ce bilan, jeudi, lors d'une conférence de presse et d'échanges avec des experts en ressources humaines.

Les secteurs de l'agriculture et de la foresterie devraient suivre, de même que ceux de la fabrication et des transports, qui devraient bénéficier d'augmentations avoisinant les 4 %.

À l'opposé, ces employeurs du Québec s'attendent à ce que les travailleurs des administrations publiques obtiennent des augmentations «plus modestes».

Selon ces experts en ressources humaines, les employeurs de tous les secteurs, incluant les petites et moyennes entreprises, doivent tenir compte des attentes élevées des travailleurs, engendrées par l'inflation et la rareté relative de main-d'oeuvre.

Toutefois, le nombre de postes vacants est effectivement en baisse et le déséquilibre employeurs-employés favorable aux employés s'amenuise, ont fait valoir les experts lors des échanges. Ils rapportent beaucoup de déplacements de travailleurs au cours des 18 à 24 derniers mois, mais ce phénomène s'atténue.

Quant aux employeurs qui estiment qu'ils n'auront pas les moyens d'accorder de telles augmentations de salaire, les experts en ressources humaines rappellent qu'il y a d'autres moyens de retenir ses employés, comme l'offre de télétravail, les bonis et les congés.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne