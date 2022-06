Ginette Mailhot et Luc Delangis terminent leur mandat à la CDÉJ

L’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) qui s’est déroulée le 14 juin dernier à Sainte-Mélanie, fut l’occasion de souligner l’apport de deux de ses administrateurs.

En effet, Ginette Mailhot et Luc Delangis, respectivement présidente depuis 6 ans et vice-président pendant 5 ans, terminaient leur dernier mandat et quittaient le conseil. Deux nouveaux administrateurs issus du milieu des affaires ont été nommés par les élus de la MRC et prendront la relève.

Une implication vivement saluée

Ces deux figures bien connues du monde des affaires de la MRC ont intégré le conseil d’administration de la CDÉJ en 2016. Après 6 ans d’implication et la fin de leur mandat, ils quittent la corporation avec le sentiment du devoir accompli.

«On a travaillé fort avec l’équipe et les administrateurs à ce que la CDÉJ soit une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, les organismes et les municipalités de la MRC de Joliette», s'est rappellé Ginette Mailhot.

Elle ajoute qu’elle est heureuse de quitter en sachant que la MRC peut compter sur une équipe dévouée au développement de son milieu et qui gagne à être connue par toutes les entreprises de la MRC.

«Ce sont des gens compétents qui méritent d’être connus et avec qui on gagne à travailler. On a eu beaucoup de plaisir à collaborer pendant ces 6 années», s'est exprimé Luc Delangis.

Un organisme de grande valeur pour l’économie d’ici

L'AGA a été l’opportunité de présenter les retombées ainsi que l’ensemble des projets sur lesquels la CDÉJ a travaillé ou s’est impliqué en 2021 avec ses partenaires.

On y retrouve notamment la gestion du programme PAUPME, la campagne d’achat local Mon grand Joliette j’Achète, la mise en œuvre d’Accès Entreprises Québec tel que souhaité par le gouvernement, le développement

du Living-Lab, la 18e saison des Matinées Lanaudoises.

Au total, ce sont plus de 300 promoteurs qui auront été accompagnés en 2021 par l’équipe de la CDÉJ. Et malgré les impacts de la COVID-19, ce ne sont pas moins de 24 projets de démarrage d’entreprises, relève, expansion ou relocalisation qui ont été concrétisés avec le soutien de la CDÉJ et qui ont généré plus de 18,3 M$ pour la création ou le maintien de 425 emplois directs sur le territoire de la MRC de Joliette.

Nouveaux membres sur le conseil d’administration

Avec le départ de Ginette Mailhot et Luc Delangis, ou les postes en élections, les élus ont nommés de nouveaux administrateurs sur le C.A. de la CDÉJ à savoir Jean-François Hénault, directeur général de Leblanc Illuminations, Nicolas Préville-Ratelle, avocat, associé et coprésident du cabinet Ratelle, avocats & notaires et Samuel Préville, vice-président et associé de Groupe Leo Noir.

Les officiers du conseil d’administration seront connus après la prochaine séance du conseil d’administration.

Photo: Luc Delangis (président des Les entreprises Bourget inc.), Ginette Mailhot (présidente de Capital Humain et présidente du C.A. d’Anges Québec) et Alain Bellemare (préfet de la MRC de Joliette).