Une nouvelle boutique Tite Frette ouvrira ses portes à Joliette

Une nouvelle boutique spécialisée en bière de microbrasserie de la franchise Tite Frette ouvrira ses portes le 30 juin prochain, au centre-ville de Joliette. Néomédia est allé à la rencontre de ce couple de propriétaires qui se lance ensemble pour la première fois en entrepreneuriat.

Jean-Sébastien Lafleur et Valérie Lafranchise sont ensemble depuis maintenant 12 ans et ont toujours été à la recherche de défis et de nouvelles opportunités.

Valérie est comptable de formation et Jean-Sébastien travaillait depuis 14 ans pour un réseau ferroviaire. Il avait besoin de quitter cet emploi pour faire quelque chose qui le passionnait.

Depuis plusieurs années, Jean-Sébastien est un vrai passionné de bières de microbrasserie. Lorsqu'il voyageait pour son travail, il prenait toujours le temps de déguster les bières de la région. Il cultivait alors son rêve d'ouvrir un jour son propre pub.

Première visite d'une boutique Tite Frette

Le couple habitait depuis quelques temps dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont entendu parler d'une nouvelle boutique de bière de microbrasserie appelée Tite Frette dans leur ville. En visitant le commerce l'année dernière, Jean-Sébastien a eu soudainement un déclic.

«C'était pendant la pandémie, tous les restaurants et les bars étaient fermés depuis plusieurs mois et ça n'allait pas bien pour eux financièrement. Mais cette boutique a survécu et elle a même augmenté ses ventes pendant le confinement. J'ai aussi admiré l'ambiance du commerce et j'ai aimé le fait que les bières étaient classées par style pour mieux s'y retrouver», explique-t-il.

C'est à ce moment-là qu'il a proposé à sa conjointe d'ouvrir une boutique de la franchise Tite Frette, dans la région de Lanaudière.

«Je n’étais pas du tout surprise lorsqu’il m’a dit qu’il voulait qu'on ouvre notre propre succursale de bière de microbrasserie. Il arrive toujours avec plein d'idées de projets et il a aussi toujours eu l'âme d'un entrepreneur», ajoute Valérie Lafranchise.

Un mois plus tard, la demande d'acquisition d'une boutique de la franchise a été complétée et le couple a décidé de s'installer en campagne, à Sainte-Marcelline-de-Kildare, pour ouvrir leur premier commerce à Joliette.

Des produits 100 % québécois

La boutique Tite Frette offrira des produits 100 % québécois, allant de la bière de microbrasserie, au cidre, au vin et à des produits du terroir. Les copropriétaires souhaitent aussi offrir un service spécialisé pour aider les clients à découvrir des produits d'ici.

«Le but des Tite Frette c’est justement de pouvoir conseiller un peu comme à la SAQ. On ne veut pas que ça fasse comme lorsqu'un consommateur va à l'épicerie ou au dépanneur et qu'il y a trop de choix et aucune information pour l'aider à choisir le bon produit», dit Valérie Lafranchise.

Le couple veut également offrir au public des dégustation de bières de microbrasserie d'ici comme l'Alchimiste, l'Albion, Trécarré et plus encore.

«J'ai discuté avec presque tous les brasseurs de Lanaudière et on veut vraiment organiser des dégustations de bières, mais aussi de nourriture comme le fromage, des saucissons, des biscuits, et plus encore», mentionne Jean-Sébastien.

Pour ceux qui désirent encourager les brasseurs d'ici, la boutique Tite Frette à Joliette ouvrira ses portes le 30 juin prochain, de 11 h à 20 h.

Le commerce sera situé au 20, Place Bourget Nord, dans le centre-ville de Joliette.