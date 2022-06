Le projet immobilier du Domaine La Montagne Noire est toujours en cours

Le promoteur Domaine La Montagne Noire a accueilli favorablement l’appui de la municipalité de Saint-Donat envers son projet résidentiel situé au pied de la Montagne Noire.

Rappelons que la municipalité a publié un communiqué de presse le 19 mai dans lequel elle prenait l’initiative de rectifier plusieurs informations erronées véhiculées sur la place publique ces dernières semaines.



«Cette importante précision de la part de la municipalité est importante pour nous. Le maire de Saint-Donat a rappelé l’importance qu’il accorde au développement résidentiel en harmonie avec la nature, ce qui est le fondement même de notre projet», affirme Kevin Richer, copropriétaire du Domaine La Montagne Noire.

Le projet résidentiel suit son cours et avec l’appui du conseil municipal de Saint-Donat, le Domaine Montagne Noire peut lancer les études qui permettront d’obtenir les permis conformes à la règlementation en vigueur pour la suite du projet.

L’environnement et la protection du couvert forestier

Le promoteur dit avoir mis en place des solutions concrètes pour protéger les hirondelles de rivage. Une étude est aussi en cours pour la réalisation d’une zone de protection pour la nidification des hirondelles, une initiative appuyée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et la municipalité de Saint-Donat.

Un tel secteur protégé permettra aussi aux randonneurs d’observer l’activité des hirondelles tout en assurant la sécurité de celles-ci. Selon le promoteur, 90 % du terrain sera préservé pour assurer la pérennité du milieu forestier. Aucune construction ne sera réalisée en milieu humide ni aux abords des zones protégées par la règlementation.

Engagement envers la communauté

Avant même le début des travaux, le promoteur s’était engagé à céder à la municipalité de Saint-Donat plus d’un million de pieds carrés pour la création d’un stationnement destiné aux randonneurs, la cession de zones humides et la création de sentiers pédestres.

Dans la continuité de cette ouverture envers la communauté, le promoteur annonce une journée porte ouverte et d’informations pour les citoyens à la maison modèle le dimanche 19 juin de 11h à 14h.

La visite est possible sans rendez-vous. Pour se rendre à la maison modèle et pour plus d’information sur le projet visitez montagnenoire.com

Photo: à gauche sur cette photo prise en 2019, Jacques Richer et son fils, Kevin Richer, copropriétaires du Domaine La Montagne Noire, devant le kiosque d’information du projet immobilier ouvert au public.