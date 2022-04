Les visites d'évaluation foncière reprennent à Joliette

La Ville de Joliette a annoncé hier qu’elle reprenait les visites intérieures des résidences situées sur le territoire, dans le cadre de la confection du rôle d’évaluation municipale pour les années 2023, 2024, 2025.

C'est avec la firme Évimbec Itée que les évaluations foncières reprendront dans les propriétés. Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, la Ville peut à nouveau visiter les résidences, tout en respectant les directives de la santé publique.

Avant de se déplacer, les techniciens s'assureront que les occupants de la résidence n'ont pas de symptômes de la COVID-19. De plus, tout au long de la visite, le port du masque et la distanciation physique seront respectés.

Les évaluations foncières, en bref

La Ville de Joliette est responsable de sa propre confection et de sa mise à jour des rôles d’évaluation, qui sont des documents indiquant aux municipalités la valeur du ou des terrains et bâtiments aux fins de taxation municipale et scolaire.

Ils fournissent aussi de nombreux renseignements descriptifs des propriétés de chaque municipalité ou ville, tels que le nombre d’unités d’évaluation, de logements, d’industries, de commerces, la somme des valeurs imposables et non imposables.

À noter que la Ville de Joliette n'a aucun droit de regard sur l'établissement des valeurs inscrites au rôle et que celles-ci sont établies par la firme spécialisée Évimbec.

Il est possible de connaître la valeur d’une propriété et d’autres renseignements en inscrivant une adresse, un matricule ou encore, un numéro de lot, sur le site internet de la Ville de Joliette. Ce service est gratuit pour le public, mais les professionnels (notaires, avocats, institutions financières et autres) doivent assumer des frais.