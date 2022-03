Essence : réduire les taxes serait une « mauvaise idée »

À la suite de la fermeture de leur quincaillerie, les grévistes du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière CSN ont reçu les grévistes du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec (CSN) pour que les membres des deux syndicats joignent leurs voix afin de dénoncer leurs employeurs. Cette rencontre se tenait lors d’une manifestation, le matin du 17 février, devant les bureaux de la Coopérative fédérée et de la succursale BMR à Joliette.