Licenciement sans motif : comment savoir si j'ai été licencié à tort

Quelle que soit la raison, la fin de votre emploi n'est jamais une expérience agréable. Il peut être très déroutant de savoir à quoi vous avez droit et ce que vous devez faire. Parfois, même si les faits et les conséquences juridiques de ce qui s'est passé peuvent être extrêmement déroutants, tous les licenciements ne sont pas des congédiements injustifiés. Cependant, de nombreux licenciements sont injustifiés. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à déterminer si vous avez été licencié à tort.

Passez en revue les raisons réellement données par votre employeur :

Dans les lettres de licenciement ou les réunions de licenciement, un employeur décrira souvent sa perception des raisons pour lesquelles il met fin à votre emploi. Le fait que l'Employeur donne une raison ne signifie pas que c'est sa vraie raison. Même si l'employeur vous donne sa véritable raison, cela ne signifie pas que cette raison est juridiquement ou factuellement valable. Considérer correctement si vous avez été licencié à tort ne s'arrête pas à ce que votre employeur a dit, mais cela devrait commencer là. Il serait faux de supposer que tout ce que dit un employeur est automatiquement valable, que ce soit en droit ou en fait. Cependant, il serait également faux de supposer que c'est automatiquement faux. La version de l'Employeur est un élément à considérer parmi tant d'autres.

L'employeur a- t -il refusé de donner une raison :

Lorsqu'un employeur refuse de donner une raison, cela peut parfois être le signe qu'il n'est pas entièrement convaincu que son licenciement a été fait pour une cause valable. Cela ne signifie pas que chaque fois qu'un employeur ne donne pas de raison, un licenciement est automatiquement abusif. Cependant, c'est souvent un indice très important qu'il y a quelque chose de suspect dans la résiliation.

Les déclarations de l'employeur lors de la réunion de licenciement ont-elles contredit leur lettre de licenciement :

Lorsqu'un employeur vous dit une chose lors d'une réunion, puis vous remet une lettre disant autre chose, cela est généralement suspect. Il est important de ne pas sauter automatiquement aux conclusions. Cependant, généralement, lorsqu'un employeur est incapable de donner une réponse cohérente quant à la raison pour laquelle vous avez été licencié, c'est un indice fort qu'il n'est pas entièrement sûr lui-même ou qu'il est conscient que mettre fin à votre emploi est abusif. Si tel est le cas, cela vaudra la peine d'enquêter davantage sur la question.

Est-ce que quelque chose s'est passé avant la résiliation :

Les événements avant la résiliation peuvent souvent être un indice important pour déterminer ce qui s'est passé. Avez-vous eu des désaccords avec la personne dont vous dépendez ? Avez-vous entendu des rumeurs selon lesquelles ils prévoyaient de vous remplacer ? Avez-vous été isolé de la prise de décision et exclu des projets ? Avez-vous reçu un PIP ? Avez-vous reçu une mauvaise évaluation des performances ? Il peut s'agir d'éléments indiquant que votre licenciement était planifié et que vous auriez pu être licencié sans motif.

Que s'est-il passé après votre licenciement :

Votre employeur a-t-il publié votre poste sur LinkedIn ? Votre employeur a-t-il embauché quelqu'un d'autre à votre poste ? Votre employeur a-t-il fait des remarques inappropriées à votre sujet ?

Ce sont tous des faits qui peuvent suggérer que le licenciement était abusif.

Les cas de congédiement injustifié peuvent être très déroutants. Il est très difficile de rester objectif et détaché lorsqu'il s'agit de votre propre cas. Il est difficile de savoir quels faits sont juridiquement pertinents et quels faits ne le sont pas.

Si vous avez une affaire, il n'est pas toujours clair si cela vaut la peine de consacrer du temps, de l'argent et de l'énergie à la poursuivre. Si cela en vaut la peine, il n'est pas toujours clair quelle est la meilleure stratégie. Un avocat en droit du travail honnête et expérimenté peut vous fournir les conseils et l'assistance nécessaires pour vous aider à savoir si votre plainte pour congédiement injustifié vaut la peine d'être poursuivie. Si cela vaut la peine d'être poursuivi, ils peuvent vous aider en concevant et en mettant en œuvre la bonne stratégie pour vous donner les meilleures chances d'obtenir un résultat optimal.