Les grévistes de la Coop Lanaudière et du Hilton Québec dénoncent le mépris de leurs employeurs

À la suite de la fermeture de leur quincaillerie, les grévistes du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière CSN ont reçu les grévistes du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec (CSN) pour que les membres des deux syndicats joignent leurs voix afin de dénoncer leurs employeurs.

Cette rencontre se tenait lors d’une manifestation, le matin du 17 février, devant les bureaux de la Coopérative fédérée et de la succursale BMR à Joliette.

« Avec cette nouvelle attaque, Novago tente à nouveau de casser notre syndicat. Mais après quatre mois de conflit, après avoir refusé une proposition patronale odieuse et antisyndicale en décembre, après avoir bravé le froid sibérien de janvier et maintenant face à cette fermeture sauvage de notre quincaillerie, j’ai de mauvaises nouvelles pour cet employeur parce que notre détermination demeure intacte et à toute épreuve », souligne Nicole Lambert, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière CSN.

« Avec l’appui de la CSN et de ses syndicats, poursuit-il, nous disposons de toutes les ressources pour mener notre lutte. Et nous savons très bien qu’aujourd’hui ou demain, nous obtiendrons gain de cause ».

« En grève depuis le 30 septembre dernier, les salarié-es de Novago sont confronté-es à un employeur intransigeant qui renie la convention collective actuelle et qui veut imposer des baisses de salaire variant de 14 % à 29 %, ce qui signifie pour certain-es des baisses draconiennes de taux horaires de 22 à 15 $ l’heure », ajoute Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière – CSN.

« Novago, un affilié à Sollio groupe Coopératif (anciennement la Coopérative fédérée), ajoute t-elle, ne cache aucunement ses intentions de vouloir casser le syndicat, de s’en débarrasser. Il s’agit donc d’une bataille sans merci contre le mépris, mais également et surtout pour le maintien des acquis durement acquis de luttes syndicales passées », déclare Louise Jobin, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec (CSN).

Cette dernière indique aussi que « la situation n’est guère plus reluisante pour nous au Hilton Québec. Nous faisons aussi face à Innvest, un employeur également reconnu pour son intransigeance. En grève générale illimitée depuis le 7 septembre 2021, nos membres gardent le moral grâce à l’appui indéfectible de la CSN et des autres syndicats ».

Louise Jobin termine en disant « Nous refusons de voir nos conditions de travail reculer, nous maintenons le cap et nous avons bon espoir d’obtenir un règlement satisfaisant ».

« Bien que le Hilton Québec soit l’hôtel québécois ayant le moins souffert de la pandémie – puisqu’il a été fermé durant l’année 2020 pour des rénovations majeures –, son propriétaire veut profiter de la crise pour imposer des reculs invraisemblables dans les conditions de travail de ses employé-es », de relancer Pierre Emond, vice-président au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN.

« Les négociations étant toutes deux dans des impasses, nous interpellons vivement la direction de Novago et celle du Hilton Québec afin de les ramener à la raison et à la table de négociation », préciser Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« Que ce soit pour les travailleuses et les travailleurs de Novago ou ceux du Hilton Québec, la CSN déploie déjà toutes ses énergies dans le soutien de leur lutte pour obtenir le respect auquel ces salarié-es ont droit », de conclure François Enault, vice-président de la CSN.

Ce dernier complète ainsi sa conclusion en disant « nous sommes en présence d’employeurs qui ne semblent pas comprendre que leurs profits dépendent intégralement de ces deux catégories de professionnels et que la rareté de main-d’œuvre ne peut se régler qu’en offrant plus et non en sabrant dans les conditions de travail ».

De nombreux alliés pour servir cette dénonciation

Rappelons que le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Coop Lanaudière CSN rassemble 25 membres affiliés au Conseil central de Lanaudière–CSN qui regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l’ensemble du territoire de Lanaudière.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (CSN) représente 150 membres affiliés au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches qui représente quant à lui près de 45 000 membres des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Les deux syndicats sont ainsi affiliés à la Fédération du commerce-CSN qui compte 30 000 membres regroupés au sein de 360 syndicats.