Un diner-conférence sur la main-d'oeuvre étudiante le 23 mars

Conférence sur la main-d'oeuvre étudiante présentée par la Chambre de commerce Brandon

La Chambre de commerce Brandon, invite tous les entrepreneurs de la région a assister à son dîner-conférence sur le thème de la main-d'oeuvre étudiante recrutement et rétention.

L’événement est présenté en collaboration avec le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CRÉVALE) et le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) dans le cadre de la Table de persévérance scolaire de Brandon.

La conférence aura pour objectif de répondre aux questionnements des entrepreneurs en ce qui a trait à l'embauche et à la rétention d'étudiants au sein de leur entreprise.

"On y discutera entre autres de bonnes pratiques et de stratégies de recrutement et de rétention des jeunes, on expliquera ce que la jeune génération cherche en milieu de travail et on échangera des astuces pour mieux attirer les jeunes dans son entreprise", a déclaré Annabelle Fréchette, coordonnatrice de la chambre et organisatrice du rassemblement en question.

Le dîner-conférence aura lieu le mercredi 23 mars, de 11h30 à 13h30 au nouveau Centre multifonctionnel Desjardins du Nord de Lanaudière de la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon.

Le coût de l’inscription est de 25$ pour les membres et de 35$ pour les non-membres et on offrira aux participants une formule de boîte à lunch.

Pour connaître tous les détails et s’inscrire au dîner-conférence, consultez le site web ou la page Facebook de l’organisme.