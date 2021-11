Congrès organisé par Lanaudière Économique

C’est avec enthousiasme que les acteurs de développement économique de Lanaudière étaient heureux d’assister, le 27 octobre dernier, à la journée congrès organisée par Lanaudière Économique via le volet formation de son Espace régional d’accélération et de croissance propulsé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Desjardins.

Fort appréciée des 75 participants, cette journée a notamment permis de faire connaissance avec les nombreuses nouvelles ressources de première ligne qui se sont ajoutées aux équipes des différents territoires de MRC à travers le Réseau accès entreprises Québec.

Dans le respect strict, des mesures sanitaires, la tournée des partenaires, la présentation de projets régionaux en développement durable et les réflexions portant sur la pénurie de main-d’œuvre permettront assurément de consolider la collaboration de tous, au bénéfice des entrepreneurs.

Il faut dire que les acteurs de premières lignes, en soutien aux entrepreneurs de la région, n’ont pas chômé dans les derniers mois.

Un fait tout aussi applicable aux partenaires des organisations sectorielles et aux instances ministérielles qui disposent d’outils aux services des entrepreneurs. Si tous ces représentants n’ont jamais cessé de collaborer et multiplier les rencontres virtuelles, il y a longtemps qu’ils avaient eu la chance d’échanger en personne.