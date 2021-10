Le retour de la campagne « On aime local »

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de relancer sa campagne « On aime local » pour une deuxième année consécutive !

L’objectif de cette campagne vise à aider nos commerçants qui, depuis la pandémie, vivent des perturbations financières majeures et ce, même après plus d’un an.

Nos commerçants sont des piliers essentiels dans l’équilibre de notre collectivité, c’est pourquoi il est important, collectivement, de faire notre part en achetant local.

Le concours se déroulera du 29 octobre au 17 décembre 2021 et permettra à 7 citoyens par semaine de gagner une carte cadeau de 50$ de leur commerce, service ou agriculteur anneplainois préféré.

Les gagnants de la semaine seront annoncés sur la page Facebook et le site web de la Ville tous les vendredis, puis contactés par téléphone.

Comment participer ?

Tout au long de cette campagne, la Ville mettra en valeur à travers les commentaires d’amour que les citoyens auront partagés à propos du commerce, du service ou de l’agriculteur de leur choix au moment de compléter le questionnaire du concours.

Les commentaires les plus élogieux seront choisis et diffusés dans les réseaux sociaux de la Ville. Au total, ce sont près de 15 entreprises qui seront donc décrétées « commerce chouchou » d’ici la fin de l’année 2021.

Ces initiatives visent également à soutenir les familles de chez nous, qui celles-ci vivent également des moments difficiles sur le plan familial, social, financier et professionnel et ce, depuis maintenant plus d’un an.

La ville souhaite, en offrant ces 49 cartes-cadeaux, réchauffer le cœur des familles et faire une différence dans leur quotidien.

Il suffit aux citoyens de remplir le court questionnaire disponible via ce lien : villesadp.ca/campagnes ou en communiquant par téléphone au 450 478-0211, poste 0.

Pour trouver une liste des commerces, la Ville invite les citoyens à visiter le site « J’achète québécois, j’achète Sainte Anne-des-Plaines », du Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines (RGASADP), ici : rgasadp.com/jachete-sadp/vos-commerces-locaux.