Des McDonald’s de la région se montrent généreux

Des franchisés McDonald’s de Lanaudière ont été très généreux en donnant un total de 40 000 $ à un organisme de la région.

La famille Harvey, soit Martin, Cédric et Jessica, sont des franchisés McDonald’s avec l'envie de redonner à la communauté.

C'est se qu'ils ont fait en fessant part d'un don de 40 000$ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière qui finance une foule d’équipements spécialisés dans le cadre de ce projet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

« Cette salle, en plus de permettre un meilleur accès aux services de réadaptation, permet aux jeunes usagers de 8 à 21 ans d’améliorer leurs habiletés motrices, de gagner en autonomie et, ultimement, d’améliorer leur qualité de vie. Au nom de la fondation, et des usagers qui bénéficient de la salle, je tiens à remercier chaleureusement les membres de la famille Harvey pour leur engagement, leur générosité et leur fidélité. Merci de contribuer au mieux-être de nos jeunes! », a indiqué Maude Malo, directrice générale de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

En juin dernier, Martin Harvey et ses enfants, Cédric et Jessica, ont tenu une collecte de fonds au profit de la fondation dans les 11 restaurants McDonald’s qu’ils détiennent au nord de Lanaudière, ainsi qu’un autre restaurant situé à Louiseville.