FraiseBec honoré par sa ville

Le producteur de fraises, FraiseBec est l’un des plus importants dans son secteur d’affaires.

La ville de Sainte-Anne-des-Plaines a donc voulu marquer l’importance de l’entreprise pour la communauté anneplainoise.

C’est le maire sortant, monsieur Guy Charbonneau qui a remis de mains propres l’Ordre des grands Anneplainois.

« C’est assurément un grand honneur pour le Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Plaines d’introniser aujourd’hui à l’Ordre des Grands Anneplainois les dirigeants d’une fière entreprise anneplainoise qui s'est imposée dans le paysage agricole québécois et canadien, et qui est aujourd'hui considérée comme le leader de l'industrie fraisière au Canada. Bienvenue à FraiseBec, Simon et Isabelle Charbonneau, dans l’Ordre des Grands Anneplainois ! », a mentionné le maire de la ville.

Présent sur place, les copropriétaires, Simon et Isabelle Charbonneau était extrêmement fière de recevoir cette récompense qu’il dédit à toute la famille impliquée dans l’entreprise.