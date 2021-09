Incriptions ouvertes pour les prix Monarque

Pour son 30e anniversaire, le CREL a décidé de créer une grande célébration mettant en valeur les meilleures initiatives environnementales lanaudoises et démontrant que l’environnement est au centre de nos valeurs, de nos vies et de nos actions collectives. Les prestigieux prix Monarque, qui seront remis à l’occasion du Gala lanaudois de l’action climatique, sont un levier permettant le rayonnement des bonnes pratiques aux quatre coins de la région de Lanaudière.

Jusqu’au 23 septembre prochain, les institutions, entreprises, municipalités, organismes et citoyens peuvent soumettre un ou plusieurs projets ayant été réalisés entre 2016 et 2021 en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse : www.crelanaudiere.ca/Evenements/les-prix-monarque. Il est également possible de soumettre une candidature pour une autre organisation.

Les candidatures soumises doivent correspondre à des projets dignes de mention dans l’une ou l’autre des dix (10) catégories suivantes :

Agriculture durable et de proximité

Adaptation/résilience

Mobilité durable

Aménagement du territoire

Gestion des matières résiduelles

Transition énergétique

Conservation des milieux naturels

Éducation relative à l’environnement

Politiques environnementales ou écoresponsables

Bonnes pratiques en développement durable

Le CREL accordera une grande importance au respect de ses valeurs, qui sont : le respect, la solidarité, l’équité, l’intégrité et la justice. Le CREL se réserve le droit de refuser la candidature d’une organisation ou d’un citoyen qui ne respecte pas ces valeurs. Le but du Gala lanaudois de l’action climatique est de récompenser les organisations qui mettent de l’avant des projets dont la rigueur, la rectitude et le professionnalisme sont dignes de mention.

Un jury, composé de partenaires du milieu et d’experts, choisira trois (3) projets finalistes et un (1) projet gagnant pour chacune des catégories. La remise des prix Monarque aura lieu lors du Gala lanaudois de l’action climatique, qui aura lieu le jeudi 25 novembre, de 18 h à 21 h. Les billets pour cet événement seront en vente sous peu. Réservez cette date à votre agenda !