Remise de certificats à des entreprises inclusives

Le projet pilote « Entreprises inclusives : Jeunes au boulot », mis sur pied par le Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor II, a remis ses premiers certificats et autocollants « Entreprises inclusives » aux compagnies participantes.

« Nous aidons les employeurs dans leur recherche de nouveaux employés et nous accompagnons également les jeunes de 15 à 30 ans ayant des limitations fonctionnelles ou des besoins particuliers pour trouver un stage ou un emploi. La main-d’œuvre dans notre région se fait de plus en plus rare et ces jeunes peuvent contribuer si on leur laisse la chance de développer et faire valoir leurs compétences », affirme Mme Manon Boisvert, directrice générale chez Service Spécialisé de Main d’œuvre Essor II.

Les entreprises participantes ayant reçu leur certificat sont Délices de Lourdes, la Ville de L’Assomption, L’Entre-Jeux, Délices d’Antan/Beignes d’Antan, ainsi que Résidence Marie Chlothilde.

Des capsules vidéo ont été tournées avec certaines d’entre elles. Celles-ci sont disponibles sur le site Web de l’organise et sur ses médias sociaux.

Rappelons que le projet-pilote est entre autres subventionné par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Un comité régional, intitulé « Entreprises inclusives pour la relève », a également été mis en place grâce à la contribution de Jade Poitras Bessette de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, d’Andrée Tousignant d’Agili-T et de Benny Lavaltrie ainsi que François Fruhauf de L’Atelier Véloshop.

Ils travailleront de pair avec le Service Spécialisé de Main d’œuvre Essor II. « Nous nous pencherons sur les besoins en employabilité et tenterons de trouver des idées novatrices afin d’aider les entreprises de notre région à devenir plus inclusives et à augmenter le nombre de jeunes ayant des limitations fonctionnelles sur le marché du travail », mentionne-t-on par communiqué.