Le Service spécialisé de main-d’œuvre Essor II récompensé

Coordonnant le projet pilote « Entreprises inclusives : Jeunes au boulot », favorisant l’intégration de personnes vivant avec un handicap sur le marché du travail, le Service spécialisé de main-d’œuvre (SSMO) Essor II est lauréat l’Excelsior dans la catégorie « Entreprise communautaire et d’économie sociale ».

« Notre équipe travaille très fort afin de permettre aux personnes différentes de se développer professionnellement en les accompagnant dans leur démarche d’emploi. Nous voulons faire de notre région un modèle d’une région inclusive pour ses citoyens. Un travail qui ne peut se faire sans les employeurs qui ouvrent leurs portes aux personnes différentes et qui leur permettent de faire valoir leurs compétences », affirme la directrice générale, Manon Boisvert.

Elle tient d’ailleurs à souligner de la l’implication de la Chambre commerce du Grand Joliette, du Regroupement des organismes spécialisé pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) pour ce prix, des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que le travail des membres du conseil d’administration de l’organisme pour ce projet pilote.

« Nous remercions les députés de Joliette, Véronique Hivon et Gabriel Sainte-Marie, ils sont proches des citoyens, des organismes et nous l’apprécions. Merci à nos partenaires, les organismes, les réseaux de la santé et de l’éducation. Quand on travaille tous ensemble, c’est gagnant autant pour les citoyens lanaudois que pour les entreprises », poursuit-elle.

Le SSMO Essor II, présent depuis 39 ans, a quatre points de services dans la région avec une équipe qui fait une différence dans la vie des gens. « Souvent, vous croyez plus à leur potentiel qu’eux-mêmes. On dit que l’intelligence, c’est de savoir s’adapter. Alors on peut dire que l’équipe d’Essor II est fort intelligente parce qu’elle a passé toute l’année à s’adapter et que grâce à vous, plusieurs personnes en situation de handicap ont intégré un emploi et l’ont maintenu cette année », ajoute-t-elle.

Mme Boisvert conclut Chantal Toupin et Céline Hénault, sans qui « Essor II ne serait pas ce qu’il est sans elles ».

Dans ce même gala, le l’organisme remettait son prix annuel « Différent et compétent », qui a pour but de reconnaître les employeurs qui se démarquent par leur ouverture à l’embauche des personnes ayant des différences en leur permettant de faire valoir et développer leurs compétences socioprofessionnelles. Cette année, le prix a été décerné à l’entreprise Hamster+, papetier et libraire.