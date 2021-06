Départ de la présidente de la Chambre de commerce du Grand Joliette

La Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) fait peau neuve avec la nomination de cinq nouveaux membres afin de pourvoir les postes qui se retrouvaient vacants au conseil d’administration, dont celui de la présidente.

À la suite du bilan exhaustif des activités de la CCGJ durant la dernière année, la directrice générale, Jade Poitras Bessette a tenu à souligner avec émotion la contribution de Marie Van Den Broek, la présidente sortante, pour ses 6 années d’implication à la CCGJ.

Elle accueille donc avec confiance et enthousiasme, la nomination de Me David Couturier, du cabinet d’avocats Dunton Rainville, à titre de nouveau Président et la nomination de Mme Maggie Lambert, de Synetik Ergosolution, au poste de Vice-présidente.

« Nous sommes très heureux de la composition de notre conseil d’administration. Non seulement, nos administrateurs nous ont démontré leur confiance en renouvelant leurs mandats et nous accueillons vivement à notre table, l’expertise de deux nouveaux administrateurs qui sauront insuffler leurs bonnes idées et leur expertise au profit du développement de la chambre et de l’économie de la région », indique Mme Poitras Besette.

C’est à la suite de son assemblée générale, qui s'est tenue le 10 juin dernier, que l’organisme a procédé à la nomination de trois autres candidats, évitant donc le processus d’élection.

Voici donc la composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Joliette ainsi que celle de son Comité Exécutif :

Président - Me David Couturier | Dunton Rainville, avocats et notaires

Vice-présidente - Madame Maggie Lambert | Synetik Ergosolution

Trésorier – Monsieur René Martin | Martin et Savoie, CPA

Secrétaire - Monsieur Jean-François Bélisle | Musée d’art de Joliette

Monsieur Gyslain Loyer | Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière

Monsieur Jean-Sébastien Martin | Centre culturel de Joliette

Madame Hélène Archambault | RHA Conseils

Monsieur Xavier Roy | Festival de Lanaudière

Madame Catherine Rousseau | Château Joliette

Madame Lizanne L’Africain | L’Africain communication – Nouvelle administratrice

Monsieur Yves Renaud | Expert en vente stratégique et commercialisation internationale – Nouvel administrateur

Les comités responsables des différentes activités seront formés au courant des prochaines semaines. La directrice générale, Jade Poitras Bessette, a dressé un bilan positif malgré la pandémie et démontré la proactivité de la Chambre de Commerce du Grand Joliette en période de crise à travers une liste d'activités, d'événements virtuels et de formation.