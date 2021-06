Stimuler la proactivité des entrepreneurs d’ici

Pour rebondir face à la pandémie et pour évoluer en affaires, la Chambre de commerce de Grand Joliette (CCGJ) en partenariat avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial (CAE) créent le Badge Pro, un mouvement pour inciter les entrepreneurs de la MRC de Joliette à être proactifs.

« La proactivité, c’est l’un des atouts qui caractérise les entrepreneurs qui réussissent en affaires, mais encore doivent-ils se sentir appuyés dans leurs efforts au quotidien. Souvent seuls et isolés, les entrepreneurs ont besoin d’être bien accompagnés pour réussir et pour jouer un rôle majeur dans la relance de l’économie », explique la CCGJ par communiqué.

Le Badge PRO arrive donc comme un programme d’accompagnement conçu pour entraîner les réflexes entrepreneuriaux et cultiver la proactivité. Cette formule viendrait stimuler la réflexion des entrepreneurs sur une base quotidienne. L’objectif est de les encourager à être créatifs pour évoluer en affaires.

Entièrement virtuel, ce nouveau produit est accessible à tous les entrepreneurs du Québec qui dirigent des petites entreprises de moins de 20 employés. Ce programme d’accompagnement est disponible dès maintenant sur le site web de la CAE et est offert en collaboration avec la Chambre de commerce de Grand Joliette.

Ce dernier, se décline sous la forme d’un abonnement annuel, comprenant entre autres une plateforme et une application, des conseils, des webinaires et un journal de progression.

« La MRC de Joliette regorge d’entrepreneurs proactifs qui sont prêts à innover et évoluer. La pandémie nous a rappelé que l’entrepreneuriat est avant tout un marathon, d’où la pertinence d’offrir un accompagnement continu. Le Badge PRO est selon nous, un produit qui saura entraîner leurs réflexes entrepreneuriaux et cultiver leur proactivité et ce, dans l’objectif de faire briller l’économie locale de la MRC de Joliette », a déclaré Michel Ross, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial.