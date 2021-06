Lancement de la 13e édition du Marché public moulinois

Dès le 3 juillet prochain, les citoyens pourront profiter du Marché public moulinois, regroupant plusieurs dizaines d’exposants, et ce tous les samedis et dimanches jusqu’au 12 septembre.

C’est en collaboration avec les villes de Terrebonne et de Mascouche, que la Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM) et la MRC Les Moulins annoncent la tenue d’une 13e édition de ce marché public.

Ce dernier prendra place les samedis au parc Saint-Sacrement de Terrebonne et à l’hôtel de ville à Mascouche de 10 h à 14 h 30 pendant pas moins de 22 jours cet été.

Exposants locaux

« J’invite les citoyens à faire des achats de proximité cet été directement au Marché public moulinois. C’est une belle façon de consommer des produits frais, en plus de rencontrer producteurs, artisans et transformateur pour être solidaire et soutenir à la fois notre économie locale et régionale » déclare Marc-André Plante, préfet suppléant de la MRC Les Moulins et maire de Terrebonne.

Au total, la clientèle pourra faire la découverte d’une trentaine d’entreprises diverses inscrites à ce jour pour la saison. Les gens pourront suivre d’une semaine à l’autre l’évolution de leurs étals selon les variétés cultivées au gré de la saison.

« C’est une occasion pour les citoyens de découvrir et d’avoir accès à ce qui se fait de meilleur chez-nous, de poser un geste concret pour affirmer notre volonté d’atteindre une plus grande autonomie de production locale et le moment idéal d’encourager ceux qui grâce à qui, nous mangeons trois fois par jour à poursuivre leur travail essentiel à notre sécurité alimentaire » mentionne Caroline Charron-Hénault, coordonnatrice Objectif Écoterritoire à la SODAM.

Les gens auront donc accès une sélection de produits frais et locaux de producteurs passionnés, le tout dans un environnement sécuritaire, encadré par les consignes sanitaires en vigueur.

« L’achat local nous tient à cœur et nous sommes fiers d’offrir à la population un marché public diversifié où on peut acheter des aliments cultivés, produits et transformés dans notre région ou dans les environs » conclut Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche

Devenir exposant

À cette période de l’année, la majorité des places disponibles pour les exposants sont réservées. Il reste cependant encore quelques disponibilités pour les entreprises alimentaires intéressées à participer. Les producteurs et transformateurs désirant joindre l’équipe peuvent le faire en communiquant directement avec la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]