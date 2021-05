Retour sur le dernier Gala Excelsiors où un hommage a été rendu aux entrepreneurs et aux travailleurs de la santé

C’est lors de la 35e édition du Gala Excelsiors du 27 mai, une initiative de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, que les entrepreneurs de la région ont été récompensés pour leurs efforts et leur ingéniosité à faire face à la pandémie. L’organisation en a aussi profité pour remercier le travail acharné du personnel du réseau de la santé.

Le gala, présenté par Desjardins entreprises, a été diffusé en mode virtuel jeudi dernier sur la page Facebook de la CCGJ ainsi que sur les ondes de TVRM, la télévision régionale des Moulins.

Cette année, le prix honorifique Fierté régionale n’a pas été attribué à une entreprise, mais aux travailleurs de la santé.

La présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière, Mme Maryse Poupart, a reçu avec grande fierté le prix au nom des travailleurs. « Après tous ces mois d’efforts collectifs et de lutte contre la pandémie, ce témoignage de reconnaissance de la part de la communauté d’affaires nous touche particulièrement. Nous remercions la Chambre de Commerce du Grand Joliette avec une pensée sincère pour les entrepreneurs de la région qui affrontent également cette épreuve dans la résilience », a-t-elle souligné.

Lauréats

Plusieurs prix ont été remis lors de cette soirée. C’est la Boucherie Bellerose qui a été couronné personnalité d’affaires 2020. Ford Lincoln Joliette, Café Mer Rouge et six autres finalistes convoitaient également le prix. Le vote été ouvert au public et comptabilisait 40% des voix et 20% du vote était accordé à chaque membre du jury.

La CCGJ et Femmessor région Lanaudière sont fières de remettre le prix Personnalité féminine de l’année à Ginette Mailhot pour son influence et son implication dans sa communauté d’affaires. « Elle contribue au rayonnement de nombreuses organisations, dont le Living Lab Lanaudière, la CDÉJ et Ange », est-il indiqué par communiqué.

Québec. Mme Mailhot est incontestablement un modèle d’entrepreneure au fémininLe prix Exportation a été remis cette année à Synétik pour ces « efforts consentis pour se développer sur les marchés étrangers, ainsi que pour l’énergie, la rigueur, et le dévouement de l’équipe à faire leur place sur les marchés mondiaux ».

Le prix Différent et compétent, qui vise à reconnaître les employeurs qui se démarquent par leur ouverture à l’embauche des personnes handicapées en permettant à ces dernières de faire valoir et développer leurs compétences socioprofessionnelles, a été décerné au libraire et papetier Hamster.

Un nouveau prix, soit le prix honorifique de la résilience, a été créé pour les entreprises s’étant démarqué pendant cette crise sanitaire. « Pour avoir su rebondir et fait une différence dans la vie des gens, avoir brisé la solitude de ses participants en créant une impressionnante mosaïque de talents en ces moments difficile de confinement, nous sommes heureux d’avoir décerné le prix honorifique de la Résilience au Musée d’art de Joliette pour son Musée en quarantaine », explique-t-on.

Le coup de cœur du Jury s’est finalement arrêté cette année sur la Scierie Saint-Michel.

Voici les lauréats des catégories régulières :