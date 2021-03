Le Living Lab et le Technocentre Lavaltrie s'associent

Le Living Lab Lanaudière (LLL) et le Technocentre Lavaltrie ont annoncé un nouveau partenariat visant à soutenir les startups dans Lanaudière, tout en accélérant l’émergence et l’adoption d’innovations dans les entreprises du territoire.

« Pour le Living Lab, le Technocentre Lavaltrie est un partenaire naturel de par sa présence dans Lanaudière et exprime notre désir de s’associer avec des organisations de tout le territoire. En plus d’offrir une valeur ajoutée à nos membres, nous faisons rayonner le talent d’ici », a précisé Noémie Blanchette-Forget, coordonnatrice du Living Lab.

À travers cette entente qui s’articule autour d’un échange de services, de visibilité et de collaboration, le Living Lab Lanaudière se positionne comme une ressource disponible en matière de recherche de zone de test en innovation ouverte pour les startups accompagnées par le Technocentre Lavaltrie. Ainsi, celles-ci peuvent tirer avantage des divers services du Living Lab en matière de cocréation de technologies et d’expérimentation de marché. Inversement, les membres du LLL pourront avoir accès à des startups incubées pouvant répondre à leurs besoins.

« C’est le meilleur des deux mondes pour les entreprises de la région. Vu la proximité géographique des deux organismes, ce partenariat permettra non seulement de créer des opportunités de maillages entre entreprises établies et les startups du Technocentre, mais favorisera aussi et surtout la création de valeur et une attractivité économique durable ici en sol Lanaudois. C’est la combinaison du besoin, de la solution et des retombées sous le même toit », a complété Mathieu Fournier, administrateur au conseil d’administration du TCL.

Le Living Lab Lanaudière et le Technocentre Lavaltrie partagent un intérêt commun pour la promotion et la valorisation des innovations lanaudoises. Les deux organisations cherchent ensemble à favoriser la survie et la croissance des startups et aspirent à maximiser la performance des entreprises avec l’ajout de technologies.