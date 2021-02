Cortège de reconnaissances pour les travailleurs de la santé

Un cortège automobile formé des équipes lanaudoises de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) s'est rendu hier à différents points de services afin d’offrir de la reconnaissance aux personnes salariées du CISSS de Lanaudière.

« Les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux mettent du cœur à l’ouvrage pour offrir des services de qualité à la population, et ce, malgré la COVID-19, les difficultés du réseau et le manque de volonté du gouvernement d’y pallier. C’est pourquoi nous allons aujourd’hui à leur rencontre afin de souligner à quel point ils et elles exercent un travail essentiel et exceptionnel », ont indiqué Kevin Newbury, Stéphane Cormier et Simon Deschênes, respectivement présidents de l’APTS, de la FIQ et de la CSN dans Lanaudière.

L’événement prenait la forme d’un cortège de voitures afin de respecter les restrictions sanitaires en vigueur.

Rappelons également que les conventions collectives du réseau de la santé et des services sociaux sont échues depuis le 31 mars 2020.

« Les négociations du secteur public sont gelées depuis des mois, malgré une pénurie de main-d’œuvre criante et le fait que nous tenons le réseau à bout de bras en pleine pandémie. Il est temps que le premier ministre se décide à nous entendre, car les mercis, ça suffit. Nos membres sont en droit de s’attendre à une véritable reconnaissance de la part du gouvernement, à la hauteur de leur rôle essentiel pour la santé de la population de Lanaudière », ont conclu les porte-parole syndicaux.