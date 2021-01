Milieux de stage recherchés pour les étudiants en techniques administratives

Grande nouveauté pour les techniques administratives du Cégep à Joliette : elles font nouvellement partie de la formule Alternance Travail-Études. Ainsi, les étudiantes et étudiants en Gestion de commerces et en Techniques de comptabilité et de gestion sont à la recherche de milieux de stage dans le but de mettre en application les notions acquises depuis le début de leur formation collégiale.

Ces derniers se démarquent par leur autonomie et leur polyvalence. Ils peuvent effectuer des tâches autant en comptabilité, marketing, administration, ressources humaines ou encore en gestion des opérations et des ressources matérielles.

La période de stage doit se situer entre le 1er juin et le 20 août 2021.

L’étudiant doit compléter un minimum de 8 semaines à temps plein (minimum de 28 heures par semaine) pour une durée minimale de 224 heures. Le stage doit être rémunéré, en respectant au minimum les conditions des normes du travail (avantages fiscaux possibles pour les employeurs).

Pour proposer un milieu de stage ou pour toute information, visitez le site Web au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/employeurs ou communiquez avec la coordonnatrice, Martine Haché, par courriel à [email protected]