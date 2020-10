Justin Trudeau a annoncé de nouvelles aides pour les petites entreprises

En cette semaine de la petite entreprise, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des nouvelles aides pour ces entreprises en difficultés.

« Les petites entreprises sont au coeur de nos collectivités et elles ont su faire preuve de résilience. Nous sommes là pour les soutenir. » a exprimé Justin Trudeau lors de son point de presse.

Afin d'aider ces entreprises et leurs salariés, le gouvernement du Canada a débloqué plusieurs fonds de soutiens, notamment le Fonds de résilience des petites entreprises avec 12 millions de dollars.

Le programme de subventions salariales est gelé au taux actuel et maintenu jusqu'au mois de juin 2021.

Qui plus est, les petites entreprises de tout secteur peuvent prétendre à une aide gouvernementale pouvant aller jusqu'à 150 000$ par an. Plus d'informations à ce propos seront diffusées à compter du 26 octobre.

L'aide pour les dépenses liées aux loyers ou aux hypothèques des entrepreneurs a également été augmentée de 25%. Passant de 65 à 90 %, cette aide peut être accordée à ceux qui devront subir un confinement.

« Encouragez les petites entreprises près de chez vous en allant, par exemple, chercher un repas à emporter. » A précisé le premier ministre.

Pour terminer, le gouvernement du Canada a rappelé à chacun de respecter les consignes de la santé publique locale et de télécharger l'application Alerte COVID.