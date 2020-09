La campagne "Reconnecter et innover" pousse les entreprises à se réinventer

Pour la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), la relance des entreprises de la région passe par l’innovation. Avec sa campagne Reconnecter et innover, elle souhaite inciter les entreprises lanaudoises à se lancer dans l’aventure de l’innovation grâce à l’accompagnement du Living Lab Lanaudière.

« C’est le temps de repartir la machine, et l’innovation est la meilleure façon d’y arriver, lance le directeur général de la CDÉJ, Nicolas Framery. Chaque période difficile est une opportunité de se réinventer. » En favorisant les maillages et partenariats entre des startups innovantes et des entreprises prêtes à sauter dans l’innovation, le Living Lab Lanaudière épaule les entreprises de la région dans leur relance.

« De nombreuses entreprises ont trouvé grâce aux technologies des outils pour continuer à produire ou rejoindre leur clientèle durant la crise du COVID-19 », a-t-il ajouté.

La campagne Reconnecter et innover prendra la forme d’achat de publicités dans les médias locaux et nationaux. L’objectif est d’inciter les entrepreneurs et organismes lanaudois ainsi que les startups d’ici et d’ailleurs à contacter le Living Lab pour collaborer sur des projets d’innovation.

Un Living Lab en ébullition

La coordonnatrice du Living Lab Lanaudière, Noémie Blanchette-Forget, explique que plusieurs maillages entre entreprises et startups ont progressé lors des derniers mois. « De nombreux entrepreneurs ont décidé de profiter de la crise pour repenser leurs façons de faire, note-t-elle. Par exemple, on a aidé au développement d’un appareil de domotique adapté aux résidences pour aînés, à l’amélioration d’une application technologique dédiée aux orthophonistes, ou encore à l’adaptation de capteurs pour le transport de volailles. »

Depuis sa création il y a quelques mois à peine, le Living Lab Lanaudière travaille avec près d’une vingtaine d’entreprises dans leur projet d’innovation. Mme Blanchette-Forget ajoute qu’une série de conférences virtuelles pour démystifier l’innovation auprès des entreprises a eu lieu au

printemps et a attiré plus de 130 participants.

De son côté, la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot se dit impressionnée par la résilience des entrepreneurs de la région depuis le mois de mars. « Durant cette période difficile, on sent beaucoup de détermination et on voit toute la créativité de nos entrepreneurs, affirme-t-elle. Ça s’annonce très bien pour la suite des choses. Nous serons présents pour les épauler dans tous leurs projets, que ce soit par le biais du Living Lab ou de la CDÉJ. »