Une nouvelle carte touristique et cyclable pour la MRC de Joliette

La Chambre de Commerce du Grand Joliette, en collaboration avec la MRC de Joliette, ont dévoilé hier la publication de la carte touristique et cyclable de la MRC de Joliette. La nouvelle édition revue et corrigée permet de visualiser l’ensemble du territoire de la MRC, son réseau cyclable ainsi que 65 points d’intérêt. Les visiteurs et résidents de la MRC de Joliette retrouveront également une liste des restaurants, des événements et des points de services de notre destination.

« Je suis très fier de constater l’éventail d’activités que notre MRC a à offrir. Passer ses vacances dans notre région nous fera découvrir et redécouvrir les trésors de chez nous », mentionne Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette. « Je salue la résilience des entreprises touristiques qui mettent tout en œuvre pour offrir à leurs visiteurs, une expérience inoubliable et sécuritaire », conclut-il.



Deux nouveaux circuits cyclables

L’une des nouveautés, est l’ajout de deux circuits cyclables. Respectivement de 13,6 km et 13,8 km, les trajets ont été élaborés afin de permettre aux cyclistes d’avoir accès à un stationnement gratuit, de revenir au point de départ, de sillonner les secteurs boisés ou en bordure de la rivière l’Assomption et de faire des arrêts dans des lieux touristiques tels le Musée d’art de Joliette ou la Maison et Jardins Antoine Lacombe à Saint-Charles-Borromée.

Ayant un réseau cyclable vaste et étendu (plus de 175 km), il est évidemment possible de prolonger ces circuits en les combinant à d’autres tronçons vers Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint- Paul, Crabtree, St-Thomas et Village St-Pierre. Les circuits sont également téléchargeables via l’application web sur le site de Tourisme Lanaudière.



La MRC de Joliette présentée comme une grande famille

La MRC de Joliette est composée de dix municipalités, dix communautés, dix membres d’une grande famille avec une personnalité propre à chacun. Ainsi, Juliette (Joliette), Paul (St-Paul), Thomas (St-Thomas), Ambroise (St-Ambroise-de-Kildare), Mélanie (Ste-Mélanie), Carl (Crabtree), Charles (St-Charles-Borromée), Pierre (Village St-Pierre), Lou (Notre-Dame-de-Lourdes) et Mme Degrandpré (Notre-Dame-des-Prairies) sont présentés à l’endos de la carte. Via leurs intérêts et leurs lieux préférés, ils feront découvrir ou redécouvrir les caractéristiques et particularités de chacune des municipalités de la MRC de Joliette.



La carte disponible dès maintenant

Imprimée en 6 500 copies, la carte routière et touristique est disponible dès maintenant au bureau d’information touristique de Joliette et bientôt dans plus de 50 entreprises et lieux touristiques du territoire.

Le site www.tourismemrcjoliette.com est aussi une mine d'informations pour savoir que faire cet été dans la région.