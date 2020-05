COVID-19: Des entreprises d'ici se sont adaptées tant bien que mal

Alors que se profile un déconfinement graduel de l’économie d’ici quelques semaines, plusieurs entreprises de la MRC de Joliette se sont vite adaptées durant la crise et ont décidé de prendre le taureau par les cornes en faisant évoluer leur modèle d’affaires pour faire face à la crise de la COVID-19. Voici quelques exemples de ce qui a pu se faire dans la région ces dernières semaines.

« C’est vraiment inspirant de voir la résilience de nos entrepreneurs, lance d’emblée la présidente du conseil d’administration de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), Ginette Mailhot. Même dans un contexte difficile, ils profitent de cette période pour innover. »

Un suivi vidéo bientôt permanent

C’est le cas notamment de la clinique de réadaptation Dynamik, à Joliette, qui a décidé d’offrir des consultations vidéo. Jusqu’à maintenant, ce sont entre 150 et 200 rendez-vous qui sont tenus à distance chaque semaine. « Ce service permet de suivre notre clientèle à distance, en assurant un contact visuel par vidéo. Nous sommes alors en mesure de les guider et d'ajuster les exercices à faire pour faciliter leur réadaptation », explique Marc-Olivier Gignac, gestionnaire et kinésiologue.

« Les services offerts sont le suivi d'exercices en kinésiologie et en ergothérapie. De plus, une ergothérapeute fait du soutien à la santé mentale », ajoute-t-il. L’entreprise envisage maintenant rendre permanent son service de consultations à distance, y voyant déjà plusieurs avantages.

Boutique et plateforme en ligne

L’entreprise Choco Chocolat a également décidé d’innover en démarrant une boutique en ligne, qui fête tout juste son premier mois anniversaire, pour permettre à sa clientèle de se procurer des sucreries : « Nous avons eu un Pâques exceptionnel au niveau de la demande et nous envisageons

une fête des Mères meilleure qu’à l’habitude. Il s’agit d’un nouvel outil en effet, mais les défis d’organisation qui l’accompagnent ne sont pas à négliger pour une petite entreprise comme la nôtre. Actuellement, le défi est de répondre à la demande tout en ayant une équipe réduite pour respecter les règles de distanciation sociale », explique Natalie Bélanger, propriétaire de la chocolaterie.

Heureusement pour la clientèle, la boutique en ligne sera là pour rester : « Quelques éléments seront toutefois à peaufiner au niveau de la livraison, car présentement, les gens sont en tout temps à la maison pour recevoir leur livraison, mais ce ne sera pas toujours le cas ».

Dans un même ordre d’idée, l’agence Karbur a décidé de lancer la plateforme achetonscheznous.ca qui permet aux entreprises locales de vendre leurs produits sur le Web, sans avoir à dépenser d’importantes sommes pour bâtir leur propre vitrine. « La mission de Karbur est d’aider les entreprises à générer des revenus par des outils de marketing numérique. Le lancement de cette plateforme rejoint donc totalement notre mission », mentionne Mathieu Brassard, président de l’entreprise.

L’agence propose l’élaboration de leur espace virtuel sur la plateforme, gère les transactions et, tout dépendant du forfait choisi, peut même se charger des livraisons. « C’est vraiment la crise qui nous a amenés à développer ce projet. Mais sa naissance n’est pas que pour le pendant ; elle est aussi pour le « après » puisqu’il y a de grandes possibilités pour les commerçants locaux ».

Nicolas Framery, directeur général de la CDÉJ, met lui aussi de l’avant la capacité d’adaptation des entrepreneurs et de l’écosystème : « On a beaucoup d’entreprises sur le territoire qui se sont adaptées dans leur manière de faire ou les produits qu’elles proposent pour survivre et continuer ».

Selon lui, les consommateurs ont davantage pris conscience conscientisation à l’importance de l’achat local. Il invite la population à consulter les nombreux produits ou services disponibles dans les environs en consultant les plateformes : panierbleu.ca, la page Facebook Achat local – Grand Joliette de la Chambre de Commerce du Grand Joliette ou encore celles de M Ta Région et achetonscheznous.ca qui font la promotion des entreprises d’ici.