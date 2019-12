Aménager un espace de travail collaboratif et choisir le bon mobilier de bureau

Dynamiser un environnement de travail permet non seulement d’améliorer le rendement des employés, mais également de créer un lieu convivial pour tous. Choisir le bon mobilier de bureau peut sembler une tâche complexe, mais c’est une étape cruciale pour obtenir les résultats désirés. La popularité des espaces de travail collaboratif ne cesse d’augmenter. Par contre, il faut bien planifier l’aménagement des fournitures pour former un lieu propice à la bonne collaboration entre les employés et à l’amélioration de l’efficacité générale des groupes de travail.

L’aménagement de l’espace de travail

Les espaces de travail collaboratif ont comme objectif de décloisonner les bureaux traditionnels et de créer ce que l’on appelle un « open space ». C’est un lieu propice à l’échange d’idées et au travail en équipe. Il doit être accueillant et permettre à tout un chacun de se l’approprier. Le fait d’abolir les séparations murales des espaces personnels de travail facilite la communication et la coopération entre collègues. Demander l’avis d’un tiers ou bien un conseil rapide devient régulier et améliore la qualité générale des activités de l’entreprise. Le but est d’offrir un emplacement ouvert, avec des surfaces de travail variées, et où il est facile d’organiser des évènements comme des conférences ou des discussions de groupe.

L’ambiance influence également l’attitude et l’efficacité des employés. Un bureau froid et austère freine la créativité et la volonté d’innovation des gens qui y travaillent. Une solution simple est d’orner une pièce avec des plantes, des tableaux, des posters ou tous autres éléments de décoration. Déléguer cette tâche au personnel de l’endroit permet l’appropriation de son quotidien et dynamise l’environnement de travail selon les goûts et les besoins des employés.

Durant l’aménagement d’un espace de travail collaboratif, un coin de détente doit absolument être intégré. Les gens s’y réunissent et discutent de sujets sans lien avec le travail, ce qui augmente la complicité et l’esprit de groupe. La zone commune doit être chaleureuse et inciter le vivre-ensemble. Cela peut simplement être quelques divans placés à l’écart ou bien une salle aménagée avec une table de ping-pong et une cuisine.

Choisir des fournitures de bureau pour dynamiser l’espace de travail collaboratif

Un espace de travail collaboratif n’en est pas réellement un si les meubles choisis n’incitent pas le personnel à dynamiser leur méthode de travail. Pour ce faire, il est primordial de varier les surfaces disponibles de travail et d’intégrer différents types de meubles. L’objectif est de former des espaces propices au travail individuel, d’autres destinés à la collaboration en équipe et ultimement des lieux permettant de s’isoler pour faire des appels téléphoniques ou bien recevoir des clients. Intégrer des bureaux personnels, différentes tables de projets et des alcôves isolées ouvre les possibilités et augmente la productivité de tout le monde.

Finalement, opter pour un mobilier léger et qui s’adapte aux besoins des employés améliore immédiatement l’énergie du milieu de travail. Ils peuvent ainsi facilement s’approprier leur environnement. L’intégration de meubles pivotants et façonnables brise la routine et augmente singulièrement la productivité et l’innovation.