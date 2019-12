Claude Chartier, nouveau représentant de l'Alliance des chambres de commerce de Lanaudière

L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière (ACCL) a annoncé la nomination de Claude Chartier, secrétaire-trésorier de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm comme représentant officiel de Lanaudière au conseil d’administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Récemment élu au CA de la FCCQ en tant représentant de la région de Lanaudière, M. Chartier devient le porte étendard de la région auprès de la FCCQ. Il assistera aux séances du CA de la FCCQ: cela lui permettra de porter les enjeux économiques de la région à un niveau provincial.

Son prédécesseur, Steve Piché, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Berthier d’Autray, s'est montré enthousiaste à cette nouvelle: : « Je suis très heureux de concéder ma place à Claude Chartier, de par son poste de directeur-général de la SADC Achigan-Montcalm et de secrétaire-trésorier de la CCI Montcalm, il connaît bien les enjeux des entreprises de la région. Il saura assurément faire entendre les préoccupations de Lanaudière auprès de la FCCQ et fera rayonner les accomplissements des entrepreneurs d’ici, comme je l’ai fait avec dévouement avant lui. »

« C’est avec grande fierté que je vais représenter les intérêts des chambres de commerce de Lanaudière auprès de la FCCQ, mais plus important encore, ceux des entrepreneurs de la région qui pourront se faire entendre jusqu’à Québec », a conclu la nouvelle tête du CA.