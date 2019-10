L'Hôtel Château confirme sa position de luxe avec une offre bonifiée

L'Hôtel Château de Joliette a annoncé que plusieurs rénovations seront prochainement réalisées en vue d’améliorer son offre hôtelière, ainsi que le site actuel.

Positionné sur un terrain enchanteur, en bordure de la magnifique rivière L’Assomption et surtout, d’un site historique, l’Hôtel Château Joliette a de quoi être fier. Notamment, l’aménagement de la place des Moulins par la Ville de Joliette témoigne d’une volonté de mettre en valeur cette richesse naturelle et historique.

Ajout de 40 chambres

L’hôtel est de plus au cœur même d’un dynamisme reconnu, dans une ville qui rayonne à plusieurs

niveaux, bénéficiant d’une région en pleine effervescence. Misant sur le concept d’hôtel-boutique, c’est donc dans un milieu vivant et branché que l’Hôtel Château Joliette entend entreprendre différents travaux, toujours en respectant les exigences de la Ville de Joliette : l’amélioration des quatre-vingt-dix (90) chambres actuelles, l’ajout de quarante (40) chambres au look tendance et raffiné, l’aménagement d’une terrasse, ainsi que des plans d’eau intérieurs puis extérieurs ayant une vue imprenable sur la rivière.

Principalement situés dans des quartiers dynamiques et dans un lieu qui a une histoire, les hôtels-boutiques ont pour but de mettre de l’avant une personnalité unique, basée sur un concept. Offrant une ambiance intime, le souci du détail y est important, tout comme le service attentionné et personnalisé à chacun des clients. Le design est aussi l’un des éléments importants qui distingue les hôtels-boutiques.

Dans une vision de développement durable, la réalisation des travaux misera sur l’avant- gardisme, tant au niveau environnemental que technologique. Le nouveau concept mettra de plus l’accent sur l’expérience des invités, leur satisfaction ainsi que leur confort.