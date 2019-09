Moquette : 5 avantages dans les bâtiments commerciaux

Si, au départ, une petite réticence peut bel et bien se faire sentir lorsque l’on parle de la possibilité d’opter pour de la moquette, à installer en tant que revêtement de sol de sa toute nouvelle construction commerciale, il faut savoir que, en plus de regagner en popularité depuis les dernières années, celle-ci comporte des avantages absolument non négligeables. Vous reverrez certainement votre opinion face à cette option pour votre plancher commercial, lorsque ceux-ci vous auront été bien présentés.

Diminution du bruit

La moquette absorbe le son, de par sa composition. Elle peut donc vite devenir une alliée intéressante pour une construction commerciale où, par exemple, plusieurs personnes seront appelées à travailler assez près les unes des autres. Elle absorbe les bruits ambiants tels que le son de la voix, celui des pas dans les corridors ou encore de la musique. Un lieu de travail apaisant diminue le stress et facilite la concentration. Il faut penser au confort général des employés; agir sur le bruit est une excellente façon d’y contribuer.

Option économique

Parce que le budget demeure toujours un enjeu important lors d’une construction commerciale, la moquette peut s’avérer une option très économique. Elle s’adapte à tous les portefeuilles, tout en offrant de la qualité, autant qu’une grande durabilité. De par la vaste gamme de produits offerts, il est toujours possible de dénicher de belles trouvailles avantageuses, qui n’engloutiront pas l’entièreté de vos économies. Vous pourrez donc certainement vous offrir ce « petit luxe » qui vous faisait tant rêver…

Intégration au décor

Aviez-vous pensé à utiliser la moquette pour développer votre image marketing? Avec les variétés de couleurs et toutes les possibilités de personnalisation qui s’offrent maintenant sur le marché, vous pouvez faire entrer votre image de marque jusque sous vos pieds. Il existe une panoplie de coupes et de styles qui peuvent vraiment amener du caractère et un look absolument unique à votre espace commercial.

Un plus pour la sécurité

Le côté sécurité est un aspect incontournable lorsque l’on entreprend la construction de tout espace commercial. Sans être totalement antidérapante, la moquette offre toutefois une surface moins glissante sur laquelle poser les pieds. En réduisant les possibilités de chutes, vous contribuez à la santé de vos futurs employés.

Conserve la chaleur

La moquette est un revêtement contribuant à l’isolation thermique. En effet, elle peut retenir entre 10 et 15% de toute la chaleur ambiante. En optant pour ce type d’installation au sol, vous contribuez donc à réduire les coûts de chauffage et posez, du même coup, un geste de plus pour la protection de l’environnement.

La moquette peut donc être vraiment une option très intéressante à privilégier pour toute construction commerciale. Ses caractéristiques particulières en font vraiment un produit de choix, duquel nous avons tout avantage à tirer profit. Et si vous vous inquiétez du fait que cette matière retienne beaucoup les allergènes, sachez que de nombreuses études viennent maintenant démontrer que cela ne nuit aucunement à la qualité de l’air. Au contraire, en retenant le tout au niveau du sol, la propagation dans l’air ambiant s’en trouve diminuée. Il suffit donc de bien la nettoyer, au même titre que n’importe quelle autre surface de plancher.