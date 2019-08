La nouvelle chaîne de boutiques Carré Zéro Déchet inaugure une succursale à Joliette

Plus besoin de courir à gauche et à droite pour s'initier au zéro déchet! Une nouvelle chaîne de boutiques offrant une panoplie d'accessoires et de produits durables et pratiques pour réduire notre empreinte écologique ouvre ses portes au 523, boulevard Manseau, aujourd'hui le 6 août. Cet espace sera partagé avec le populaire blogue La Récréation, qui y offrira divers ateliers et initiatives destinées aux jeunes familles.

Depuis l’ouverture des deux premières boutiques Carré Zéro Déchet en avril dernier à Montréal et à Trois-Rivières, la bannière a inauguré des succursales à Québec et à Gatineau. D'autres ouvertures seront également annoncées au cours des prochains mois, dans plusieurs régions de la Belle Province. Il est également possible de magasiner en ligne, via la boutique virtuelle www.carrezerodechet.com

Le duo derrière le projet, les entrepreneures Nathalie Poirier et Estelle Morin, déjà copropriétaire des boutiques de maternité Mère Hélène (4 points de vente), souhaite carrément démocratiser l'offre zéro déchet et rendre ces produits plus facilement accessibles. C’est pour cette raison que la plupart des points de vente de Carré Zéro Déchet prendront la forme de boutiques d’allées, dans les centres commerciaux.

« Ce n'est pas tout le monde qui entre dans les boutiques d'alimentation naturelle ou de produits verts, expliquent-elles. Nous n'avons pas une vision élitiste du zéro déchet : il est tout à fait possible d'adopter ce mode de vie graduellement et nous voulons encourager les gens à s'ouvrir à de nouvelles pistes de solutions pour changer leurs habitudes. Adopter des produits plus verts, ça se fait un petit pas à la fois! »

Carré Zéro Déchet propose non seulement des produits pour la cuisine et les lunchs (des boîtes à jus aux sacs à collation réutilisables, en passant par le film alimentaire en cire d'abeille, les essuie-tout réutilisables et les produits nettoyants de la marque Planette), mais disposera également d'une section salle de bain où on trouvera notamment du shampoing solide, des tampons démaquillants réutilisables, des mouchoirs et du papier hygiénique lavables et même du dentifrice en vrac et de la soie dentaire biodégradable.

Les habitués des boutiques Mère Hélène y retrouveront aussi des produits pour maman et bébé tels que des couches lavables et de piscine, des compresses d'allaitement lavables et des produits d'hygiène féminine.

Adresses des boutiques et coordonnées

Montréal

2554 Rue Beaubien Est

Montréal, QC, H1Y 1G3

Centre Les Rivières

4225, boul. des Forges

Trois-Rivières QC, G8Y 1W2

Québec

5401 Boulevard des Galeries

Québec QC, G2K 1N4

Gatineau

1100 Boulevard Maloney O

Gatineau, QC J8T 6G3

Joliette

523, boulevard Manseau

Joliette, QC J6E 3E3

Pour plus d'informations, allez à l'adresse www.carrezerodechet.com. Il est aussi possible de consulter leurs pages Facebook et Instagram.