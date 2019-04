Cryos Technologie innove avec l’impression 3D d’orthèses plantaires

Cryos Technologies, leader québécois dans le monde podiatrique et postural depuis plus de 25 ans, propose maintenant une solution numérique de A à Z dans la fabrication des orthèses plantaires podiatriques sur mesure grâce à l’impression 3D.

En 2018, la compagnie lançait le CryoScan3D. Un appareil performant et précis, permettant de numériser les empreintes de pieds des patients servant à la fabrication des orthèses plantaires sur mesure. Cette innovation était la porte d’entrée requise afin de créer une empreinte 3D du pied du patient numériquement pour poursuivre avec une fabrication en impression 3D. Cette technologie a d’ailleurs obtenu un brevet international et est toujours en attente pour en obtenir deux autres.

La fabrication automatisée dans le monde des orthèses vient tout changer au processus artisanal que nous connaissons depuis toujours. Dans un domaine où quelques millimètres peuvent affecter le bien-être d’un patient, le laboratoire Cryos maintient qu’il est capital de considérer les méthodes les plus précises, répétables, fiables telles que l’impression 3D. Plusieurs compagnies, dans différents secteurs manufacturiers, produisent déjà en impression 3D à grande échelle. Toutefois, ce type de fabrication requiert un paramétrage unique et complexe dépendant de plusieurs facteurs. Cryos a longuement étudié : le choix de la poudre utilisée dans la fabrication, le logiciel de traitement des empreintes numériques, près d’une centaine de paramètres d’impression ainsi que la méthode de finition de surface de leurs orthèses dans le but de maintenir et améliorer la qualité de leurs orthèses actuelles. De plus, ce procédé additif hautement écoresponsable élimine significativement les matériaux impossibles à réutiliser, recycler ou valoriser utilisés dans la fabrication traditionnelle des orthèses.

Évidemment, un virage numérique d’envergure a exigé du temps, des ressources et de la détermination. En effet, le travail requis afin de définir un procédé propre à Cryos s’est échelonné sur plus de 3 ans et a nécessité une équipe d’ingénieurs à l’interne ainsi que le support de plusieurs partenaires externes. Le projet de plus de 1.5M$ a été possible grâce à des investissements privés et au support des gouvernements fédéral et provincial tels que : le Gouvernement du Québec, Développement Économique Canada et le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

La production commerciale a débuté en novembre dernier et Cryos utilisera cette technologie pour produire la majorité de son volume cette année. La compagnie prévoit quadrupler son chiffre d’affaires au cours des 3 prochaines années grâce à une percée des marchés hors QC. La numérisation de l’entreprise qui vient d’être mise en place était une condition préalable à une croissance importante. Actuellement Cryos détient 30% des parts de marché des orthèses plantaires podiatriques sur mesure au Québec, leurs produits sont disponibles dans plus d’une trentaine de cliniques au Québec et en Ontario.