La CCGJ accueille en avril M. Vincent Lecorne

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est fière de recevoir, lors de son dîner mensuel du lundi 1er avril prochain, à l’Hôtel Château Joliette, Monsieur Vincent Lecorne, président-directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec. Les convives sont attendus à compter de 11h45.

Le titre de cette conférence sera : La relève d’entreprise

Aussi appelé « M. Repreneuriat » grâce à ses 20 ans d’expérience dans la relève d’entreprise Québec, Monsieur Lecorne est Président-directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec depuis 4 ans. Il est un conférencier engagé dans le rayonnement du repreneuriat au Québec. Il a participé au lancement du Sommet international du repreneuriat et des Sommets régionaux. Il sensibilise, forme et accompagne les repreneurs et les cédants d’entreprise du Québec. Il est également Directeur général adjoint pour le SAJE Accompagnateur d’entreprise, depuis 10 ans. Il a participé à la création de la formation Succès Relève disponible sous forme de licence et du guide ImmigrAffaires en 2009 qui a été édité en trois langues et licencié dans 4 régions du Québec.

Le dîner mensuel du mois d’avril sera également l’occasion de lancer officiellement les festivités entourant le 125e anniversaire de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. Présentées par Desjardins caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière, les célébrations se poursuivront jusqu’au 19 juin prochain lors d’une grande fête qui soulignera de manière originale 125 ans d’histoire et de progrès économique.

Nous aurons le plaisir de nommer Poitras Optométristes personnalité du mois d’avril.

Enfin, la Chambre soulignera le 15e anniversaire de Tirage du Diocèse-Paroisses de Joliette et le 50e de l’Université de Québec à Trois-Rivières.

Dans une ambiance propice aux échanges, le Comité de la Chambre vous invite à partager un agréable repas en compagnie de gens d’affaires passionnés ayant à cœur le développement de leur région, tout en vous informant sur un sujet d’actualité. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de la permanence par courriel à [email protected] ou par téléphone.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation de Dunton Rainville avocats et notaires du cabinet de Joliette.