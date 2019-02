Urban Picnik remporte un prix à la soirée des Grands Prix Dux 2019

Hier soir se déroulait l‘événement le plus attendu du milieu agroalimentaire au Québec, les Grands Prix Dux 2019. Lors de cette soirée, l’entreprise de Joliette Urban Picnik a été récompensée d’un prix, alors qu’une vingtaine de prix ont été remis dans trois grandes catégories : Produits, Communications et Projets. Urban Picnik a été reconnue pour son innovation et sa contribution à améliorer l’alimentation de la population.

« Nous sommes fiers d’avoir remporté un prix dans la catégorie Produits (Facilitateur, entreprise en démarrage). Ça nous fait chaud au coeur et cela nous confirme l’importance croissante de l’alimentation saine et végétale dans la vie des Québécois », souligne Marie-Anne Verstraelen, présidente d’Urban Picnik. « Avec la sortie du nouveau Guide alimentaire canadien, on ne pourrait pas être mieux alignés dans l’atteinte de nos objectifs d’offrir un repas sur le pouce sain et équilibré.»

Élaborées par la nutritionniste Julie DesGroseilliers, les quatre salades prêtes-à manger Urban Picnik (Soleil, Dragon, Milos et Maki) sont végétariennes et comprennent le juste équilibre entre protéines végétales, grains entiers et aliments frais. L’entreprise de Joliette s’est démarquée parmi plus de 60 projets soumis, grâce à la faible teneur en matières grasses et en sodium de ses produits, ainsi qu’à la source élevée en protéines végétales qu’ils constituent.

À propos d’Urban Picnik

Urban Picnik, une entreprise québécoise fondée par Marie-Anne Verstraelen redéfinit les repas santé sur le pouce en offrant des salades repas complètes et équilibrées dans les épiceries du Québec. Élaborées par la nutritionniste Julie DesGroseilliers, les quatre salades Urban Picnik (Soleil, Dragon, Milos et Maki) sont végétariennes et comprennent le juste équilibre entre protéines végétales, grains entiers et aliments frais. De plus, toutes les salades sont offertes dans un pot de verre, un matériau écologique et recyclable à l’infini.