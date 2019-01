Compétitivité : avez-vous pensé à la culture d’entreprise ?

La culture d’entreprise est un ensemble de valeurs partagées dans l’entreprise qui donne une plus-value aussi bien à l’interne qu’à l’externe. En quoi est-elle un atout stratégique pour accroître ses performances et comment la mettre en œuvre ?

Développer un sentiment d’appartenance

La culture d’entreprise est un levier pour fédérer les salariés à travers les valeurs qui lui sont propres. Elle devient même un outil de recrutement et de fidélisation qui évite le turn-over. Elle influence les collaborateurs et les motive dans la réalisation de leurs missions et objectifs. Mieux, la culture d’entreprise développe leur capacité de résistance face à une potentielle crise conjoncturelle.

Néanmoins, elle doit évoluer et donc rester ouverte sur le monde économique. C’est d’autant plus important qu’à défaut, l’entreprise serait déconnectée de la réalité. Et l’excès de confiance la rendrait plus vulnérable.

Un outil de management

Une culture forte assure donc la cohésion et améliore la cohérence interne. C’est aussi un atout dans un contexte de flexibilité du travail. Alléger la gestion des horaires de travail est indispensable pour tenir compte des besoins humains. La culture d’entreprise devient alors une référence à une vision commune et facteur de développement économique, quel que soit le lieu de travail.

La culture d’entreprise favorise l’intégration des nouveaux salariés qui s’adapteront plus rapidement au fonctionnement de l’entreprise. Elle crée un cadre de travail plus agréable, plus rassurant, motivant les salariés les plus sceptiques ou réfractaires au changement. Des salariés motivés augmenteront la compétitivité de l’entreprise sans coûts supplémentaires.

La mise en forme de la culture d’entreprise

La culture d’entreprise sera plus efficace si elle émane d’ateliers de réflexion et de discussions autour de règles de fonctionnement et de valeurs communes. Les salariés se sentiront ainsi davantage écoutés et impliqués.

Autour d’un objectif commun inspirant l’engagement, axez vos efforts sur la communication interne. Pour créer un sentiment d’appartenance, commencez par une phase de réflexion destinée à identifier les valeurs de l’entreprise.

Améliorez le cadre de travail en y apportant des éléments de décoration, un univers où les salariés se sentiront bien. Intégrez-y les éléments de l’identité de l’entreprise : déclinaison du logo, charte graphique, couleurs…

Organisez des activités qui rapprochent les salariés, tissent des liens au travail et à l’extérieur : afterworks, team building, sessions de formation, réunions laissant place à davantage de créativité et d’initiative.

Recrutez des collaborateurs qui partagent déjà vos valeurs.

Créez une lettre ou un journal d’entreprise pour fa