Marie-Pier Villeneuve nommée personnalité du mois de janvier 2019 par la CCGJ

C’est avec énormément de fierté que la Chambre de Commerce du Grand Joliette a nommé Mme Marie-Pier Villeneuve personnalité du mois de janvier 2019, une entrepreneuse tenace et audacieuse. Au total, plus de 250 personnes étaient présentes au premier dîner du mois, au Château de Joliette.



Fondatrice et propriétaire d’Espace Colocaux, Mme Villeneuve a livré un combat de titan pour mener à terme son projet. « Aujourd’hui, c’est un super privilège qui me donne une visibilité inespérée auprès des entrepreneurs du grand Joliette, et j’en suis très reconnaissante » a déclaré la récipiendaire.



Elle enchaîne en déclarant : « Depuis que je suis entrepreneuse, je n’ai jamais aussi bien dormi ! » Espace Colocaux se veut être un lieu pour travailler, échanger et créer, dans une atmosphère décontractée qui favorise la productivité.



Ça prend une bougie d’allumage…



Mme Villeneuve n’était pas seule, une vingtaine d’entrepreneurs l’accompagnaient pour célébrer cette nomination. En prenant la parole, la lauréate a chaleureusement remercié une personne en particulier.



« Mon projet d’entreprise est devenu réalité en grande partie grâce à cet homme, qui a d’abord cru en moi et en mon projet. Sans son implication, son engagement et sa confiance, je n’y serai pas arrivée. Merci, André Bélair, d’être passé tous les matins pour me demander : comment ça va ? »



Il y avait de l’émotion dans l’air. C’est sur cette note que Mme Villeneuve a célébré avec ses protégés cette reconnaissance du milieu des affaires de Joliette.