Les partenaires du développement économique annoncent une entente sectorielle triennale de 425 000 $

C’est avec fierté que le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la Table des préfets de Lanaudière, les 6 municipalités régionales de comté de Lanaudière (MRC), les services ou organismes de développement économique de MRC, les sociétés d’aide au développement des collectivités et Lanaudière Économique ont procédé, lundi matin, à l’annonce de L’entente sectorielle de développement pour soutenir la réalisation du plan d’action de Lanaudière Économique 2016-2020.

Les objectifs poursuivis par cette entente sectorielle sont de réaliser des activités en lien avec les enjeux communs de développement économique local et régional, promouvoir l’entrepreneuriat, améliorer la performance des entreprises, développer les compétences des acteurs socioéconomiques de la région, développer des projets contribuant à la vitalité économique, favoriser un développement économique concerté et soutenir la structure.

« Cette entente a été rendue possible grâce aux partenaires engagés au développement économique local et régional, et ce, au bénéfice des collectivités et des entreprises. Ce plan d’action s’appuie sur une volonté commune de contribuer au rayonnement de la région de Lanaudière, et nous pouvons en être fiers », de dire Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Monsieur Louis-Charles Thouin, président de la Table des préfets, a tenu à souligner que « l’ensemble des élus de Lanaudière ont la ferme volonté de soutenir le développement économique local et régional. À ce titre, nous sommes conscients que la concertation des acteurs économiques représente un facteur déterminant afin de mieux structurer le développement du territoire. A cette fin, le travail de concertation et la complémentarité d’un acteur régional tel que Lanaudière Économique revêt une importance capitale ».

« Depuis plus de 25 ans, le leadership de Lanaudière Économique est reconnu par l’ensemble des acteurs du développement économique de la région. Grâce à l’entente sectorielle triennale, Lanaudière Économique poursuivra, avec conviction, son engagement envers sa mission. Les actions déployées à même cette entente demeureront complémentaires à l’action des organismes locaux de développement Économique, bonifieront les services pouvant être reçus par nos entreprises et sauront répondre aux enjeux communs de développement économique local et régional. Lanaudière Économique est l’expression de notre volonté d’unir nos forces au profit du développement économique et du soutien à l’entrepreneuriat », de conclure M. Oliver Goyet, président de Lanaudière Économique.

Sur la photo:

M. Sylvain Breton, M. Louis-Charles Thouin, M. Gaétan Gravel, M. Alain Bellemare, M. Jonathan Landreville, M. Olivier Goyet, M. Claude Chartier, M. Normand Champagne, M. François Perron, Mme Nathalie Breault et M. Pierre-Luc Bellerose.