Possibilité de pluie verglaçante pour mercredi et jeudi, selon Environnement Canada

Environnement Canada a émis un avertissement d’une possibilité de pluie verglaçante pour mercredi et jeudi sur plusieurs secteurs de la région de Lanaudière.

Un front chaud associé à une dépression en provenance des Prairies va traverser le Québec mercredi et jeudi et qui causera un épisode de pluie verglaçante qui pourrait se développer le long du front et affecter l’ouest, le sud et le centre du Québec.

Selon Environnement Canada, il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses.

Voici les secteurs de la région qui devraient être affectés par la pluie verglaçante :

secteur de Berthierville - Saint-Gabriel

secteur de Mascouche

secteur de Rawdon - Joliette

Il est donc important de prévoir ses déplacements pour les journées de mercredi et de jeudi.