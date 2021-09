Exo lance une consultation publique le secteur Laurentides-Terrebonne Ouest

La société de transport exo souhaite connaître l’opinion des citoyens de la région sur la refonte du réseau d’autobus grâce à un sondage en ligne et une séance d’information publique.

« La refonte du réseau d’autobus vise à mieux répondre aux besoins de nos clients en leur offrant une expérience de mobilité optimisée, une desserte locale améliorée ainsi qu’une meilleure interconnectivité au sein du réseau exo et avec les autres réseaux de transport collectif métropolitains », indique Sylvain Yelle, directeur général d’exo.

Du 13 septembre au 18 octobre prochain, les citoyens des secteurs Laurentides – Terrebonne-Ouest et La Presqu’île seront invités à partager leurs besoins, préférences et suggestions par l’entremise d’un sondage en ligne, où une carte interactive sera disponible.

Les citoyens seront aussi invités à assister à une séance d’information publique virtuelle le 15 septembre à 19h pour connaitre le projet de refonte et poser leurs questions aux professionnels d’exo.

Un processus participatif

Grâce à l’ensemble des informations et des données recueillies, exo dégagera les grandes orientations qui permettront d’élaborer divers scénarios de desserte de transport collectif.

En 2022, une deuxième phase de consultation permettra de valider le réseau proposé et d’identifier des pistes de bonification auprès de l’ensemble des parties prenantes, dont les citoyens. Un scénario final sera ensuite sélectionné la société de transport travaillera à le mettre en place pour un déploiement en 2024.

L’ensemble des 13 secteurs d’exo seront révisés. Le processus de consultation des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon se sont d’ailleurs déjà conclus à l’hiver 2020.

« Exo priorise la refonte des réseaux d’autobus des secteurs La Presqu’île et Laurentides – Terrebonne-Ouest pour qu’elle coïncide avec les mises en service des antennes Anse-à-l’Orme et Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM), prévues respectivement pour le printemps et l’automne 2024. Dès lors, le réseau d’autobus desservira cet important projet de transport collectif », mentionne-t-on par communiqué.

Pour réaliser ces consultations publiques, exo a fait appel aux services de l’Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan ayant pour mission d’accroître la participation citoyenne à la vie démocratique, afin d’assurer l’intégrité et la transparence de la démarche.

Toute l’information à propos du projet de refonte des réseaux de chacun des secteurs ainsi que les liens d’inscription aux séances d’information se retrouvent dès maintenant sur la plateforme de consultation en ligne consultations.exo.quebec/