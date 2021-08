Osez le transport collectif à la rentrée

Alors que la période des vacances s’achève et que sonne le retour au travail et à l’école, les occasions seront nombreuses pour oser le transport collectif, et ce, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur cet automne. Train de banlieue, circuits d’autobus locaux et interrégionaux, taxibus, vélo, transport adapté, covoiturage, plusieurs options sont offertes à travers le territoire de Lanaudière.

Pour marquer cette rentrée, en plus de diffuser conjointement une campagne de promotion du transport collectif, les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm s’unissent dans le déploiement d’incitatifs grâce à une campagne de promotionnelle comportant des offres spéciales :

Circuits régionaux

Du 30 août au 5 septembre, tous les transports sont disponibles à 2 $ sur la desserte en autobus régionale (circuits 32, 34, 35, 37, 50, 125, 131-138).

Transport adapté

Des carnets de 10 passages seront tirés parmi les utilisateurs des services qui se seront déplacés durant la période du 23 août au 5 septembre.

Transport collectif en milieu rural (Taxibus)

Des carnets de 10 passages seront aussi tirés parmi les utilisateurs des services qui se seront déplacés durant la période du 23 août au 5 septembre.

Défi sans auto solo

Le 15 septembre sera une journée gratuite pour tous les circuits de transport.

Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs et trajets offerts, communiquez avec votre service de transport local:

MRC de Joliette

450-759-5133 / 1-866-755-2917

www.mrcjoliette.qc.ca/transport

MRC de Montcalm

450-831-2182 / 1-888-242-2412

www.mrcmontcalm.com/transport

MRC de Matawinie

450-834-5441 poste 7065

https://mrcmatawinie.org/transport

MRC de D’Autray

450-835-9711 / 1-877-835-9711

www.mrcautray.qc.ca/transport/

MRC Les Moulins (exo)

1-877-492-6111

https://exo.quebec/fr/p lanifier-trajet/autobus/MRCLM

MRC de L’Assomption

1-877-492-6111

https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLASSO