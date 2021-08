Se vacciner avant la rentrée dans Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière invite toutes les personnes de 12 ans et plus, qui ne le sont pas encore, à se faire vacciner dès maintenant avant la rentrée scolaire qui arrive à grand pas. Plusieurs modalités sont accessibles à la population.

« À l’approche de la rentrée scolaire, nous invitons toutes les personnes admissibles à la vaccination à se faire vacciner. Que ce soit pour aller chercher une 1re dose ou compléter avec la 2e dose, il important d’être bien protégé, peu importe votre âge. Ceci permettra à tous de bénéficier d’une rentrée plus sécuritaire », mentionne la Dre Joane Désilets, médecin et adjointe médicale en maladies infectieuses à la Direction de santé publique.

Une tournée des 3 cégeps de la région est à venir pour vacciner sans rendez-vous les étudiants et le personnel. Le Vaccibus sera présent aux dates et aux endroits suivants :

Cégep de Joliette - 27 août et 2 septembre, 10 h à 19 h;

Cégep de L’Assomption - 25 août et 3 septembre, 10 h à 19 h;

Cégep de Terrebonne - 26 août et 1er septembre, 10 h à 19 h.

La Direction de la campagne de vaccination, en collaboration avec les différents milieux scolaires de la région, planifie une vaccination adaptée aux besoins de certains milieux. Une communication sera transmise sous peu aux parents pour les informer de la modalité convenue.

Un vaccin facilement accessible

Plusieurs modalités sont déployées dans la région pour rejoindre l’ensemble de la population et faciliter l’accès au vaccin. Voici les différentes options possibles pour se faire vacciner :

Avec rendez-vous

Pour trouver une place dans l’un des 3 sites de vaccination fixes (Joliette, Repentigny et Terrebonne), consultez le quebec.ca/vaccinCOVID ou appelez au 1 877 644-4545.

Pour ce qui est des cliniques de vaccination ambulantes au nord de la région, l’horaire est disponible sur le site Web du CISSS.

Sans rendez-vous

Il est sinon possible de se présenter dans l’un des 3 sites de vaccination fixes de 8 h à 20 h sans rendez-vous ou de le faire lors du passage du Vaccibus près de chez vous. Consultez l’horaire sur le site Web du CISSS.