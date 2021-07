Sainte-Béatrix pourraient profiter d'une aide gouvernementale pour les dommages laissés par les pluies du 30 juin

En raison des pluies abondantes survenues le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec annonce que douze municipalités, ainsi que leurs citoyens pourraient bénéficier du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Sainte-Béatrix dans Lanaudière figure parmi les municipalités admissibles.

Des pluies diluviennes se sont abattues dans plusieurs régions du Québec, créant parfois des glissements de terrain ou l’affaissement de certaines parties du réseau routier.

Ainsi, les municipalités, citoyens et entreprises qui ont été victimes d'un tel sinistre, ainsi que les organismes ayant fourni de l’aide et de l’assistance pourraient bénéficier de cette aide gouvernementale s'il leur demande correspond aux critères établis.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages admissibles aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles.

« Assurer la sécurité des Québécois est une mission fondamentale pour votre gouvernement. Nous travaillons continuellement afin que nos municipalités et nos citoyens se sentent protégés et soutenus, peu importe le sinistre auquel ils doivent faire face. Je félicite toutes les équipes sur le terrain, qui savent se mobiliser efficacement quand vient le temps de s'entraider », indique par communiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique.

Voici la liste des municipalités touchées :

Amherst

Labelle

Lac-Beauport

La Conception

Lac-Supérieur

Lantier

Mont-Tremblant

Québec

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Béatrix

Sainte-Brigitte-de-Laval

Val-des-Lacs

Une municipalité n'est pas admissible à une aide financière si elle n'a pas adopté de plan de sécurité civile.

Source : CNW Telbec