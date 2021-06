Quand le vaccin se déplace à vous

La région de Lanaudière compte désormais sur un Vaccibus depuis le 10 juin dernier qui permet d’offrir un service de proximité et d’aller à la rencontre de la population dans le but d’offrir une première dose de vaccin sans rendez-vous.

Le Vaccibus sera présent dans plusieurs villes et municipalités de la région afin de rapprocher le vaccin de la population.

Cette offre s’ajoute aux sites fixes situés à des endroits stratégiques de la région et à la vaccination ambulante, qui a permis aux équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière de se déplacer jusque dans les municipalités plus éloignées du Nord de Lanaudière.

Tout l’équipement de vaccination ainsi que le personnel nécessaire se trouvent à bord du Vaccibus. Les activités de vaccination, quant à elles, se déroulent sous une tente ou bien dans un bâtiment municipal, selon la température.

Ce dernier se veut un moyen de transport pour le vaccin, pour le faire sillonner la région facilement et être présent dans des lieux moins conventionnels, par exemple aux festivités de la Fête nationale.

Actuellement, le vaccin Moderna est administré par l’équipe du Vaccibus et il est donc offert à une clientèle de 18 ans et plus. C’est sans rendez-vous que la population est invitée à se présenter pour recevoir leur première dose de vaccin.

Calendrier du Vaccibus

Voici les prochains endroits qui seront visités par le Vaccibus :

Sainte-Émélie-de-L'Énergie, le 23 juin de 13 h à 19 h | 480, rue Desrosiers, dans le stationnement de la Caisse Desjardins.

Entrelacs, le 25 juin de 13 h à 19 h | 2351, chemin Entrelacs, dans le stationnement de l'hôtel de ville.

D’autres lieux s’ajouteront bientôt sur le site Web et seront publiés sur la page Facebook du CISSS de Lanaudière.

« La Direction du CISSS tient à réitérer ses remerciements à la population lanaudoise pour son excellente collaboration et sa contribution à cet effort collectif ainsi qu’aux équipes dévouées qui assurent le succès de cette campagne majeure de vaccination. Un merci spécial également aux partenaires municipaux qui soutiennent le déploiement de la vaccination auprès de leurs concitoyens », est-il indiqué par communiqué.