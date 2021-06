Un nouveau marché public à Saint-Lin-des-Laurentides

C’est à partir du 2 juillet prochain que s’amorcera le tout premier marché public de Saint-Lin-des-Laurentides, et ce pour 11 semaines consécutives. Il s’agira d’un lieu de rencontre entre les producteurs de la région et les citoyens, mais aussi un espace de découverte et de prestation.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides et la MRC de Montcalm, en collaboration avec la Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM), sont fières d’annoncer l’arrivée d’un marché public qui se tiendra tous les vendredis de 15h30 à 19h30 sur le stationnement du Pavillon Desjardins du 2 juillet au 10 septembre.

Celui-ci n’aurait pu voir le jour sans le soutien du ministère de l’Agriculture, de la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau et de la SODAM à travers son Volet Objectif Écoterritoire.

Les gens auront accès à près de 30 producteurs, transformateurs et artisans locaux dans un environnement sécuritaire, encadré selon les règles sanitaires en vigueur. Chaque semaine, des centaines de produits locaux, frais et variés, où viandes, fromages, fruits et légumes, huiles et vinaigrette, pains et viennoiseries notamment, garniront les étals du marché.

« Le marché public, c’est l’occasion de mettre en lumière les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de chez-nous. C’est l’occasion d’aller les rencontrer et d’échanger avec eux. Ce sont des gens dévoués, qui travaillent sans relâche pour nous offrir des produits de qualité. Je suis très heureux que le marché public permette aux saint-linois d’aller à leur rencontre, d’encourager l’achat local et surtout, d’avoir accès à des produits, aussi frais et de grande qualité », indique Patrick Massé, maire de la municipalité.

Le marché public vient donc combler un besoin d’achat local dans la région. « La MRC de Montcalm est l’une des plus effervescentes de la région de Lanaudière au niveau de la production agroalimentaire. C’est donc un honneur pour la SODAM de proposer à la communauté le premier marché public du territoire qui sera composé d’une diversité et d’une qualité à l’image de l’offre alimentaire locale », ajoute Patricia Lebel, directrice générale et artistique de la SODAM.

Le marché public de Saint-Lin-Laurentides prendra également des allures de fête familiale. Tout au long de la saison, de l’animation sera offerte de façon sécuritaire par plus d’une dizaine d’organismes et d’artistes de la région.

Des performances artistiques et culturelles, des activités ludiques, tout comme des trucs culinaires ainsi que des conseils horticoles et environnementaux seront au menu. La programmation complète sera dévoilée lors du lancement de la saison, le 2 juillet prochain.

À cette période-ci de l’année, la majorité des places disponibles pour les exposants est réservée. Il reste cependant encore quelques disponibilités pour les entreprises alimentaires intéressées à participer. Les producteurs et transformateurs désirant joindre l’équipe peuvent le faire en communiquant directement à la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel au [email protected].